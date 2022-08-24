В России запускается новая программа по расселению аварийного жилья

Между тем, в Тюменской области действует региональная программа расселения аварийного жилья. Так, в регионе до конца 2023 года планируется расселить 145,57 тыс. кв. м аварийного фонда (9,14 тыс. человек). На сегодняшний день расселено 116 тыс. кв. м (7 тыс. человек).