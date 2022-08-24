nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России запускается новая программа по расселению аварийного жилья

24 августа 14:01
Фото: 1Mi
Правительство РФ запускает новую программу расселения аварийного жилья. Она ускорит реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние 5 лет. Граждане смогут быстрее получать безопасное жилье.
Сюжет
Тюмень

Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению главы государства Владимира Путина. Данная программа позволит улучшить качество жизни более 26,5 тыс. человек. В этом году на это было выделено 22,5 млрд рублей.

Между тем, в Тюменской области действует региональная программа расселения аварийного жилья. Так, в регионе до конца 2023 года планируется расселить 145,57 тыс. кв. м аварийного фонда (9,14 тыс. человек). На сегодняшний день расселено 116 тыс. кв. м (7 тыс. человек).

По итогам 2022 года будет расселено 128,23 тыс. кв. м (7,13 тыс. человек).

Ранее «Наш город» писал о том, что глава тюменской администрации решил снести многоквартирные дома в центре города.

Материалы по теме
Путин: Участников фестиваля «Таврида.АРТ» объединяют общие ценностиПрезидент Путин одобрил требования по утилизации всей упаковки ее производителями
#Новости#Тюмень#Арендные дома#Аварийность#Чистый город#Проекты#Тюменская область#Аварийное жилье#Путин#Жилье#Мелиса Учунджю#В мире
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25