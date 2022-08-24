В Тюмени пройдет первый футбольный фестиваль для девочек

Женский футбол в России развивается в последние годы стремительно, все больше девочек начинают приходить в этот вид спорта, на всех уровнях футбола появляются новые команды. Не отстает и Тюменская область. На данный момент в секции в женском мини-футбольном клубе «Тюмень» занимается 70 девочек в возрасте от 8 до 18 лет. У спортсменок уже есть значимые успехи. Недавно на региональном этапе среди первой лиги команда в футбольном матче заняла 3 место, а на межрегиональном уровне девочки 2004–2005 годов рождения стали чемпионками. Одним из последних достижений футболисток стало серебро на соревнованиях «Большие звезды светят малым» в Кургане.