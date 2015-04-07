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Губернатор выделит около 2 млн. на развитие физкультуры и спорта

7 апреля 2015, 12:39
Департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области объявляет о начале приема заявок на получение губернаторских грантов по развитию физической культуры и спорта. Государственная поддержка будет выделяться региональным спортивным федерациям.

Как сообщает пресс-служба департамента, ежегодный конкурс проводится в целях развития физической культуры и спорта, оказания содействия развитию детско-юношеского, школьного спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Тюменской области.

Всего в конкурсе представлено семь направлений, среди которых сложно-координационные виды спорта (художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание и проч.), игровые и циклические виды спорта, а также различные единоборства, прикладные, технические и экстремальные виды. Кроме того отдельным направлением выделено развитие адаптивной физкультуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Финансовое обеспечение одного гранта составляет до 300 тысяч рублей. Документы на участие в конкурсном отборе принимаются до 19 мая.

#Новости#Физкультура#Спорт#Гранты#Алексей#Общество
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