Губернатор выделит около 2 млн. на развитие физкультуры и спорта

Всего в конкурсе представлено семь направлений, среди которых сложно-координационные виды спорта (художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание и проч.), игровые и циклические виды спорта, а также различные единоборства, прикладные, технические и экстремальные виды. Кроме того отдельным направлением выделено развитие адаптивной физкультуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.