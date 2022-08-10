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В ДТП с маршруткой на Лесобазе пострадал человек

10 августа 04:49
Фото: 1Mi
Сегодня утром, 10 августа, в Тюмени случилось жесткое ДТП на Лесобазе. По словам очевидцев, на улице Домостроителей столкнулись маршрутное такси и легковушка.

Информацию об этом «Нашему городу» подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«В 06.40 на улице Домостроителей, дом 18а произошло столкновение между автомобилем Renault и маршрутным такси. После Renault наехал на столб»,прокомментировал специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.

По словам специалиста, пострадал водитель Renault.

Ранее «Наш город» писал о тюменце, по вине которого погибли его жена и дочь. Ему вынесли приговор. Мужчину лишили свободы на 2 года условно.

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