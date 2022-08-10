В ДТП с маршруткой на Лесобазе пострадал человек

Информацию об этом «Нашему городу» подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
«В 06.40 на улице Домостроителей, дом 18а произошло столкновение между автомобилем Renault и маршрутным такси. После Renault наехал на столб»,прокомментировал специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.
По словам специалиста, пострадал водитель Renault.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, по вине которого погибли его жена и дочь. Ему вынесли приговор. Мужчину лишили свободы на 2 года условно.