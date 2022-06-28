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Экс-начальник областного управления ГИБДД ожидал более строгого наказания

28 июня 08:03
Сегодня в Тюмени бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнина отправили на 4,5 года в колонию общего режима за взяточничество и торговлю водительскими правами. Перед заседанием мужчина заявил «Нашему городу», что собирается подавать апелляцию.
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Тюмень

После заседания адвокат Александра Селюнина отметил, что обсудит с подзащитным, устраивает ли его наказание.

«Могло быть и лучше, и хуже. Он ответил, что будет подавать апелляцию — поймите, у него тоже эмоции. Может, он посчитал, что наказание будет строже, поэтому собирался обжаловать. Нам это нужно обсуждать. Свою вину подсудимый признал, это факт известный», прокомментировал адвокат Артур Абамеликов.

При этом Артур Абамеликов отметил, что это дело вызвало общественный резонанс.

Напомним, что Александра Селюнина задержали 15 апреля 2021 года за подозрение в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Он бы отправлен в СИЗО, а позднее уволен из органов внутренних дел по выслуге лет.

Накануне Александр Селюнин выступил с последним словом и полностью признал свою вину, сказав суду, что «в содеянном искренне раскаивается».

Помимо реального срока и штрафа, суд также лишил Александра Селюнина звания «полковник полиции» и возможности занимать должности на госслужбе в течение 4 лет.

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