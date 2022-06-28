Экс-начальник областного управления ГИБДД ожидал более строгого наказания

«Могло быть и лучше, и хуже. Он ответил, что будет подавать апелляцию — поймите, у него тоже эмоции. Может, он посчитал, что наказание будет строже, поэтому собирался обжаловать. Нам это нужно обсуждать. Свою вину подсудимый признал, это факт известный», прокомментировал адвокат Артур Абамеликов.