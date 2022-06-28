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В Тюмени огласили приговор экс-начальнику областного ГИБДД

28 июня 07:30
Фото: «НашГород»
В Тюмени Ленинский суд вынес приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину. Ему было предъявлено обвинение в коррупции. Следствие считает, что мужчина брал взятки и продавал водительские права. Сам Селюнин, уже успел заявить"Нашему городу», что собирается подавать апелляцию.
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Тюмень

От других комментариев Александр Селюнин отказался. Стоит отметить, что накануне в Тюмени в Ленинском суде было завершено судебное следствие по его уголовному делу. Напомним, экс-начальник областного управления ГИБДД был задержан еще в прошлом году, 15 апреля. С тех пор мужчина находился под стражей.

За это время Александр Селюнин даже успел дать интервью известному журналисту Эдуарду Петрову, где заявил, что его оговорили, и он не согласен с выбранной мерой пресечения. Однако, на минувшем заседании экс-начальник областного управления ГИБДД выступил с последним словом и полностью признал вину, сказав, что «в содеянном искренне раскаивается».

Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области утверждает, что его оговорили
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А сегодня Ленинский суд признал Александра Селюнина виновным получении крупных взяток, общий размер которых составил 600 тыс. рублей, и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн рублей. Также экс-начальник областного управления ГИБДД лишился своего звания «полковник полиции» и возможности занимать должности на госслужбе в течение 4 лет.

«Коррупция когда-нибудь исчезнет»,отметил Александр Селюнин после оглашения ему приговора.

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