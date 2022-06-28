В Тюмени огласили приговор экс-начальнику областного ГИБДД

От других комментариев Александр Селюнин отказался. Стоит отметить, что накануне в Тюмени в Ленинском суде было завершено судебное следствие по его уголовному делу. Напомним, экс-начальник областного управления ГИБДД был задержан еще в прошлом году, 15 апреля. С тех пор мужчина находился под стражей.