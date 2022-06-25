День молодежи-2022: как в Тюмени отметят праздник

В 13:00 начнут работу тематические площадки на левом и правом берегах туры — развлечения по душе смогут найти себе, как взрослые, так и дети. Горожан ждут соревнования по старинной русской игре в городки, занятия кроссфитом, состязания по перетягиванию каната, танцевальный батл и т. д.