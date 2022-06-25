nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

День молодежи-2022: как в Тюмени отметят праздник

25 июня 04:19
Фото: Администрация Тюмени
День молодежи отмечают сегодня в Тюмени. Старт праздничных мероприятий назначен на полдень. Откроет день мини-фестиваль «Джем», на котором жителей областного центра жду мастер-классы по изготовлению имбирных пряников, авиационных моделей, шахматные турниры, танцевальный Open air и многое другое.

Фестиваль будет работать два дня на территории арт-пространства «Гараж» на улице Володарского 27/1.

В 13:00 начнут работу тематические площадки на левом и правом берегах туры — развлечения по душе смогут найти себе, как взрослые, так и дети. Горожан ждут соревнования по старинной русской игре в городки, занятия кроссфитом, состязания по перетягиванию каната, танцевальный батл и т. д.

Здесь же пройдет первый фестиваль САПов и концертная программа, подготовлена тюменскими рок-группами.

На площади 400-летия Тюмени в 15:30 стартует фестиваль хореографического искусства FIRST LINE. Запланированы викторины и творческие конкурсы, театральные и музыкальные постановки.

На Дне города в Ялуторовске выступит рэпер, а фейерверк будет стоить 406 000 рублей
Узнать подробнее

В 15:00 на стадионе «Геолог» начнется финальный матч команд подразделений ГИБДД Тюменской области по футболу, участие в котором примут в том числе тюменские депутаты, представители различных организаций.

По завершению спортивного турнира гостей праздника ждет фестиваль «Тюмень с ГИБДД». Запланированы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, работа интерактивных площадок, фестиваль мотогонщиков, выступления творческих коллективов. Юных гостей праздника ждет угощение бесплатным мороженым.

В Тобольске на День города выступит Олег Газманов
Узнать подробнее

Завершит тюменский День молодежи городская дискотека, которая состоится на набережной Туры. Желающих потанцевать ждут с 20:00 до 22:00.

Ранее «Наш Город» писал, что 25 июня в Тюменской области сразу три города отметят Дни рождения — Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск. В каждом из них запланировано проведение множества мероприятия в честь праздника — фестивали, мастер-классы, выставки, театральные шествия, конкурсы и, конечно, концертные выступления творческих коллективов региона и приглашенных артистов. В частности, жителей Тобольска с 435-летием поздравит народный артист России Олег Газманов.

#Новости#День молодежи#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25