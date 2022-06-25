День молодежи-2022: как в Тюмени отметят праздник

Фестиваль будет работать два дня на территории арт-пространства «Гараж» на улице Володарского 27/1.
В 13:00 начнут работу тематические площадки на левом и правом берегах туры — развлечения по душе смогут найти себе, как взрослые, так и дети. Горожан ждут соревнования по старинной русской игре в городки, занятия кроссфитом, состязания по перетягиванию каната, танцевальный батл и т. д.
Здесь же пройдет первый фестиваль САПов и концертная программа, подготовлена тюменскими рок-группами.
На площади 400-летия Тюмени в 15:30 стартует фестиваль хореографического искусства FIRST LINE. Запланированы викторины и творческие конкурсы, театральные и музыкальные постановки.
В 15:00 на стадионе «Геолог» начнется финальный матч команд подразделений ГИБДД Тюменской области по футболу, участие в котором примут в том числе тюменские депутаты, представители различных организаций.
По завершению спортивного турнира гостей праздника ждет фестиваль «Тюмень с ГИБДД». Запланированы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, работа интерактивных площадок, фестиваль мотогонщиков, выступления творческих коллективов. Юных гостей праздника ждет угощение бесплатным мороженым.
Завершит тюменский День молодежи городская дискотека, которая состоится на набережной Туры. Желающих потанцевать ждут с 20:00 до 22:00.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 июня в Тюменской области сразу три города отметят Дни рождения — Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск. В каждом из них запланировано проведение множества мероприятия в честь праздника — фестивали, мастер-классы, выставки, театральные шествия, конкурсы и, конечно, концертные выступления творческих коллективов региона и приглашенных артистов. В частности, жителей Тобольска с 435-летием поздравит народный артист России Олег Газманов.