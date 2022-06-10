В Тобольске на День города выступит Олег Газманов

По словам директора департамента по культуре и туризму Анастасии Иониной, в День города тоболяков ожидает насыщенная программа. Старт праздничным мероприятиям будет дан 24 июня. В этот день состоится открытие XIII Музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Он будет проходить в Тобольске до 2 июля.
Основная же часть праздничных мероприятий начнется в полдень на Красной площади — здесь перед жителями города выступят местные творческие коллективы и известный российских певец Олег Газманов. Приезд последнего стал возможным благодаря финансовой поддержке компании «Сибур».
В этот же день в 11:00 состоится традиционное костюмированное шествие по улице Ремезова, участие в котором смогут принять все желающие. Кроме того, во всех парках и скверах города организуют работу интерактивных, игровых площадок, мастер-классов.
25 июня в Тобольске откроется всероссийский фестиваль косторезного искусства, участие в котором примут мастера-косторезы от Москвы до Камчатки. В рамках фестиваля, до 2 июля будет работать выставка-продажа изделий из кости. Также запланированы мастер-классы лучших мастеров.
Завершит день, в 23:00 традиционный праздничный салют в честь 435-летнего юбилея.