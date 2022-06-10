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В Тобольске на День города выступит Олег Газманов

10 июня 06:40
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
Народный артист России Олег Газманов выступит с концертной программой 25 июня в Тобольске. В этот день город отметит 435-летний юбилей. Информацию о выступления артиста подтвердили в администрации города.

По словам директора департамента по культуре и туризму Анастасии Иониной, в День города тоболяков ожидает насыщенная программа. Старт праздничным мероприятиям будет дан 24 июня. В этот день состоится открытие XIII Музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Он будет проходить в Тобольске до 2 июля.

Основная же часть праздничных мероприятий начнется в полдень на Красной площади — здесь перед жителями города выступят местные творческие коллективы и известный российских певец Олег Газманов. Приезд последнего стал возможным благодаря финансовой поддержке компании «Сибур».

В этот же день в 11:00 состоится традиционное костюмированное шествие по улице Ремезова, участие в котором смогут принять все желающие. Кроме того, во всех парках и скверах города организуют работу интерактивных, игровых площадок, мастер-классов.

25 июня в Тобольске откроется всероссийский фестиваль косторезного искусства, участие в котором примут мастера-косторезы от Москвы до Камчатки. В рамках фестиваля, до 2 июля будет работать выставка-продажа изделий из кости. Также запланированы мастер-классы лучших мастеров.

Завершит день, в 23:00 традиционный праздничный салют в честь 435-летнего юбилея.

#Новости#Тобольск#День города#Валентина Бурнашева#Общество
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