В Тобольске на День города выступит Олег Газманов

По словам директора департамента по культуре и туризму Анастасии Иониной, в День города тоболяков ожидает насыщенная программа. Старт праздничным мероприятиям будет дан 24 июня. В этот день состоится открытие XIII Музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Он будет проходить в Тобольске до 2 июля.