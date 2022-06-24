Александр Моор рассказал, как России достичь технологического суверенитета

Глава региона прокомментировал итоги выездного совещания по вопросам развития промышленных предприятий Уральского федерального округа, которое провел в Тобольске полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. Совещание прошло под эгидой Российского союза химиков на базе инновационного центра «СИБУРИНТЕХ». В мероприятии приняли участие свыше 50 компаний, чья деятельность ведется на территории УФО.
«Для дальнейшего развития производственных и кооперационных связей мы зарегистрировали в Минпромторге Межрегиональный нефтегазовый кластер. Мы готовы к совместной работе. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места. Главная цель остается прежней — создавать новые производства и рабочие места для земляков», пояснил губернатор.
Александр Моор напомнил, что в этом году Тюменская область ввела уникальную меру господдержки –компенсация до 5% от стоимости оборудования и услуг сервиса нефтегазодобывающим компаниям.
Одним из основных вопросов повестки стала тема взаимодействия нефтегазовой отрасли и промышленных предприятий в сфере технологического развития. Эксперты пришли к выводу, что в этой отрасли придется проделать еще много работы и в первую очередь необходимо создать закупочные союзы и наладить новую логистику. Также приоритетным направлением должно стать — обеспечение необходимыми ресурсами проектов по строительству и модернизации производств на отечественным оборудованием и материалами.
«Нефтехимической и машиностроительной отраслям предстоит решить еще немало задач по импортозамещению. Потенциал у предприятий УрФО большой. Реализовать его позволит командная, слаженная работа всех отраслей промышленности и органов власти», отметил Владимир Якушев.
Напомним, цель создания тюменского нефтегазового кластера — снизить доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками кластера. В настоящее время в ассоциацию вступили уже порядка 70 компаний со всей страны.