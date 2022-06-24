Александр Моор рассказал, как России достичь технологического суверенитета

Одним из основных вопросов повестки стала тема взаимодействия нефтегазовой отрасли и промышленных предприятий в сфере технологического развития. Эксперты пришли к выводу, что в этой отрасли придется проделать еще много работы и в первую очередь необходимо создать закупочные союзы и наладить новую логистику. Также приоритетным направлением должно стать — обеспечение необходимыми ресурсами проектов по строительству и модернизации производств на отечественным оборудованием и материалами.