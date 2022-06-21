Губернатор Александр Моор рассказал о ситуации с ЖКХ в регионе

В ходе прямой линии Александр Моор сообщил, что с 1 июля будет снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ. Теперь в случае, если расходы семьи превышают 20%, то на все превышение будет оплачиваться из регионального бюджета.

Повышение цен на ЖКХ Для жителей тюменской области вопросы ЖКХ стояли максимально остро. Людей беспокоило повышений цен ЖКХ на 14,9 процента, которое ожидается с 1 июля. «В Тюменской области все коммунальные ресурсы у нас стоят меньше фактической стоимости из производства», сказал Александр Моор. Из бюджета оплачивается 20% стоимости теплоснабжения, 30% стоимости водоснабжения и более 50% услуг водоотведения. В целом из городского бюджета на субсидирование льготных тарифов в год выделяется около 6 млрд рублей. Губернатор заявил, что с 1 июля будет снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ. если ранее он составлял 22%, то теперь опустится до 20. «Такая мера обеспечивает ценовую доступность ЖКХ для граждан»считает губернатор. Также теперь теперь средняя стоимость будет высчитываться не их средней цены в регионе, а из фактических тарифов на каждую квартиру. Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры На сегодняшний день в регионе заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется подключить к централизованной системе водоснабжения 15 населенных пунктов. Это позволит обеспечить водой более 33 000 человек. В Тобольске планируется реконструкция Жуковской насосной фильтровальной станции и сетей водоснабжения. Также централизованная система водоотведения появится в «Левобережье». «В рамках ряда концессионных соглашений с „Тюмень Водоканал“ в Тюменской области запланировано строительство и реконструкция более 45 км сетей водоснабжения»,сообщил Александр Моор. В этом году также планируется поставить 581 блочное водопроводное очистное сооружение. В рамках проекта «Чистая вода», запланированы работы по 5 объектам в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. «Контракты заключены, подрядные организации уже ведут работы», сказал губернатор. Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область получит инфраструктурный кредит в размере более 4 млрд рублей. Эти средства будут направлены на новые дороги в микрорайоне «Юго-Западный» и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени. Материалы по теме В мае жители Тюменской области чаще всего жаловались на состояние дорог и ЖКХ