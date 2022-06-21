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Губернатор Александр Моор рассказал о ситуации с ЖКХ в регионе

21 июня 12:51
Фото: 1Mi
В ходе прямой линии Александр Моор сообщил, что с 1 июля будет снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ. Теперь в случае, если расходы семьи превышают 20%, то на все превышение будет оплачиваться из регионального бюджета.

Повышение цен на ЖКХ

Для жителей тюменской области вопросы ЖКХ стояли максимально остро. Людей беспокоило повышений цен ЖКХ на 14,9 процента, которое ожидается с 1 июля.

«В Тюменской области все коммунальные ресурсы у нас стоят меньше фактической стоимости из производства», сказал Александр Моор.

Из бюджета оплачивается 20% стоимости теплоснабжения, 30% стоимости водоснабжения и более 50% услуг водоотведения. В целом из городского бюджета на субсидирование льготных тарифов в год выделяется около 6 млрд рублей.

Губернатор заявил, что с 1 июля будет снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ. если ранее он составлял 22%, то теперь опустится до 20.

«Такая мера обеспечивает ценовую доступность ЖКХ для граждан»считает губернатор.

Также теперь теперь средняя стоимость будет высчитываться не их средней цены в регионе, а из фактических тарифов на каждую квартиру.

Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в регионе заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется подключить к централизованной системе водоснабжения 15 населенных пунктов. Это позволит обеспечить водой более 33 000 человек.

В Тобольске планируется реконструкция Жуковской насосной фильтровальной станции и сетей водоснабжения. Также централизованная система водоотведения появится в «Левобережье».

«В рамках ряда концессионных соглашений с „Тюмень Водоканал“ в Тюменской области запланировано строительство и реконструкция более 45 км сетей водоснабжения»,сообщил Александр Моор.

В этом году также планируется поставить 581 блочное водопроводное очистное сооружение.

В рамках проекта «Чистая вода», запланированы работы по 5 объектам в Тобольске, Тобольском и Уватском районах.

«Контракты заключены, подрядные организации уже ведут работы», сказал губернатор.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область получит инфраструктурный кредит в размере более 4 млрд рублей. Эти средства будут направлены на новые дороги в микрорайоне «Юго-Западный» и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени.

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