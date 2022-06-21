«Проблем с финансированием нет»: Александр Моор ответил на вопросы о здравоохранении

Блок ответов на вопросы в сфере здравоохранения Александр Моор начал с поздравления тюменцев, работающих в медучреждениях, с прошедшим Днем медицинского работника. Он пожелал им крепкого сибирского здоровья.
Местная жительница задала вопрос о поликлинике в районе Мыс в Тюмени. Губернатор пояснил, что земельный участок для её строительства уже подобран. Планируемая мощность — 500 дней за смену. В настоящий момент уже разработано техническое задание, ведутся предпроектные работы.
«Мы надеемся и будем планировать включить строительство этой поликлиники в бюджет на 2023–2025 годы»,заверил Моор.
Тюменцы из села Велижаны пожаловались на закрытие единственной больницы. Тюменские власти приняли решение не ремонтировать медучреждение, а строить новое, так как ремонт обойдется дороже. К тому же, оказание помощи в новом модульном здании врачебной амбулатории оказание помощи будет эффективным.
По словам губернатора Тюменской области, участок для будущей больницы выбран, он располагается в самом центре села. Начать работы по строительству планируют в текущем году. Средства на это выделены из областного бюджета.
«В этом здании будет оказываться еще больше видов медпомощи. Поставим современное оборудование, будет работать и дневной стационар. Уверен, что новая врачебная амбулатория повысит доступность медицинской помощи для жителей Велижан и соседних сел»,сказал глава региона.
Как рассказал Александр Моор в ходе прямой линии, на модернизацию объектов здравоохранения было выделено 400 млн рублей. На эти средства планируют закупить оборудование, сделать капремонт.
Медтехнику и оборудование поставят в больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском и поликлиники в Казанке и Нижней Тавде, в медучреждение в Каскаре. Также средства пойдут на подготовку земель для установки 9-ти модульных амбулаторий и ФАПов по региону.
Для поликлиники № 14 планируется закупить флюорограф, маммограф, рентген, аппарат УЗИ. Частичный капремонт сделают в ОКБ № 1, роддоме № 3 и поликлинике № 13 в Тюмени.
В Тюменской области продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках программы построят поликлинику в Каскаре, заменят 2 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий, проведут капремонт на 12 объектах здравоохранения. Также закупят 156 единиц оборудования и 101 автомобиль санитарного транспорта.
В декабре 2021 года на прямую линию Моору родители, дети которых больны сахарным диабетом, задали вопрос про обеспечение аппаратами непрерывного мониторинга глюкозы. В прошлом году губернатор поручил обеспечить такой техникой каждого нуждающегося ребенка.
«На сегодняшний день аппаратами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены 424 ребенка. Всего таких детей 557. По остальным случаям вопрос контролируется медиками, проблем с финансированием никаких нет»,уточнил Моор.
Однако сегодня тюменка Екатерина написала о том, что аппарат не выдала, сославшись на федеральные клинические показания с области показаний к назначению. Глава области попросил женщину оставить свои координаты для решения этого вопроса.
Прямая линия длилась 1,5 часа. За это время губернатор Тюменской области ответил на 39 вопросов местных жителей. Но тема коронавируса и пандемии затронута не была, несмотря на то, что она появлялась в повестке предыдущие два года.
Пандемия коронавируса началась в начале 2020 года. На сегодняшний день количество заболевших и погибших резко сократилось. В Тюменской области за весь период пандемии от инфекции скончались 4 335 человек, а заразились — 191 959 жителей региона.
В связи с резким ростом заболеваемости в области вводили ряд ограничений. Лишь 31 мая 2022 года губернатор подписал постановление об отмене обязательного масочного режима с 1 июня. Но некоторые из ограничений продолжают действовать до сих пор. Например, социальная дистанция в 1,5 метра еще обязательна.