В Тюмени заключенный организовал в тюрьме казино

По данным следствия, молодой человек отбывает наказание за разбой. Решив получить финансовую выгоду, он с середины апреля 2022 года по 16 июня незаконно организовывал и проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек. За это подозреваемый получал определенную плату.