В Тюмени заключенный организовал в тюрьме казино

По данным следствия, молодой человек отбывает наказание за разбой. Решив получить финансовую выгоду, он с середины апреля 2022 года по 16 июня незаконно организовывал и проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек. За это подозреваемый получал определенную плату.
«Чтобы его не разоблачили, он разработал целый комплекс мер конспирации — игры проводились в вечернее время в одном из помещений на территории исправительного учреждения. Таким образом, подозреваемый успел „заработать“ около 50 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе областного управления СКР.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело на основании материалов, предоставленных УФСИН России по Тюменской области и УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Следователи уже осмотрели место преступления и изъяли игорное оборудование, а также опросили свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени осудили организаторов незаконного казино. Они на съемных квартирах в областной столице проводили азартные игры с февраля 2021 года. Вход в казино осуществлялся только по предварительной записи и рекомендациям.