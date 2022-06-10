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В Тюмени состоится суд над организаторами незаконного казино

10 июня 08:46
Фото: 1Mi
Суд над жителями Тюмени, организовавшими в областной столице работу подпольного казино, состоится в ближайшее время. Уголовное дело передано в Центральный районный суд, сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судебной системы.
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Суд

Напомним, 33-летний Ибрагим Газдиева 38-летнего Артур Дашаев и 36-летний Роман Омаров с февраля 2021 года проводили в областной столице различные азартные игры. Игровые клубы были организованы на территории нескольких съемных квартир. Вход в казино осуществлялся только по предварительной записи и рекомендациям.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, наказание за организацию незаконной игорной деятельности предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2020 года в Тюмени ликвидировали незаконный покерный клуб, организатором которого являлся 52-летний житель областной столицы.

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