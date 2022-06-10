В Тюмени состоится суд над организаторами незаконного казино

Напомним, 33-летний Ибрагим Газдиева 38-летнего Артур Дашаев и 36-летний Роман Омаров с февраля 2021 года проводили в областной столице различные азартные игры. Игровые клубы были организованы на территории нескольких съемных квартир. Вход в казино осуществлялся только по предварительной записи и рекомендациям.