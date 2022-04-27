Несчастливое место: очередной генерал может покинуть пост

Действующий начальник Управления МВД по Тюменской области — Леонид Коломиец. Этот пост он занял в конце декабря 2019 года по указу президента РФ. Мужчине 53 года, он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, занимал руководящие должности в полиции Астраханской и Омской областей.
До перехода в тюменское УМВД, Коломиец почти три года проработал в Омской области на аналогичной должности. Издание «Город55» писало, что за время его службы произошло снижение количества преступлений. Но в Тюмени его ожидали не менее серьезные проблемы.
Среди них — коррупция, террористические угрозы, экономические преступления. Коломийца это не напугало, и он приступил к исполнению обязанностей на новом месте.
«Благодарю за оказанное мне доверие. Я приложу все усилия, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи»,сказал Коломиец коллегам во время его представления.
Пост, который он занял, можно назвать несчастливым. За последние почти 20 лет место главка один за другим покинули 4 человека. Кто-то оказался за решеткой, кто-то погиб. Из этой цепочки несчастий выбивается только Михаил Корнеев — его отставка в 2014 году прошла относительно тихо.
До 2022 года история «несчастливого» поста начальника регионального УМВД на Коломийце не сказывалась — его не ловили на взятках, не замечали в скандалах. Но с конца февраля генерал-майор перестал появляться на публике, это продлилось более месяца. Редакция направила запрос о причинах отсутствия Леонида Коломийца на отчете перед депутатами Тюменской областной Думы, но ответа пока нет.
Коломиец занял место руководителя после того, как был уволен Юрий Алтынов, обвиненный во взяточничестве. Экс-начальник проработал в тюменской полиции с 2014 по 2019 год.
«Главная ценность нашего управления — это личный состав. Ответственные и самоотверженные сотрудники, которые готовы в любых условиях выполнить поставленные задачи»,говорил Алтынов в 2016 году.
Алтынов зарекомендовал себя открытым для общения, он начал проводить пресс-конференции и личные приемы граждан. «Вместе с гражданами к нему повалили в очередь бизнесмены, это сыграло с ним злую шутку», — рассказал «Нашему городу» собеседник редакции.
4 ноября 2019 года Алтынов ушел в отставку по достижении пенсионного возраста, а 21 ноября к нему домой и в офис пришли с обыском. В этот же день его задержали. Следователи выяснили, что с 2017 по 2018 годы Алтынов брал взятки через своего посредника Валерия Калалба, начальника паспортно-визового центра регионального УМВД.
Во время расследования дела Юрий Алтынов находился под домашним арестом. В зале суда он не признавал свою вину и объяснял, что полученная взятка — просто подарок от знакомого.
Решение суда не удовлетворило прокуроров. Они требовали лишить его свободы на 9 лет и назначить штраф в размере 4 млн рублей, а суд приговорил Алтынова к штрафу в 3,6 млн рублей. Также бывшего начальника лишили главного — звания генерал-майор полиции.
Следующий в цепочке печально известных полицейских — Павел Недоростов. Он, как и Алтынов, был главой УМВД по Тюменской области, но тремя годами ранее. Выполнять обязанности руководителя Недоростов начал в 2007 году, занимал эту должность до 2011 года.
За время своей работы он провёл ряд реформ. Например, выведение некоторых служб из состава сотрудников милиции.
«Эффективнее и дешевле использовать технические средства, которые позволяют делать ту же самую работу, особенно по линии ГИБДД, например, с помощью тех же видеокамер, а затем привлекать нарушителей к ответственности»,высказывался он в 2010 году.
19 июня 2011 года Павел поехал на рыбалку, где произошла трагедия — мужчина задел удочкой высоковольтные провода. Одежда на Недоростове вспыхнула, его доставили в больницу с 62% ожогов, электрической и термоингаляционной травмами.
Врачи боролись за жизнь генерал-лейтенанта до 6 июля, но спасти его не удалось. Сердце начальника остановилось 6 июля в 00:35. Временно на смену Павлу Недоростову пришел его заместитель Владимир Нифонтов. Позже этот пост занял генерал-майор полиции Михаил Корнеев.
До Недоростова начальником ГУВД по Тюменской области был Сергей Безруков. Он заступил на эту должность в 2002 году, а покинул её в 2007 году. Оставить этот высокий пост пришлось из-за недовольства начальства.
Во время работы Безрукова повысился уровень преступности в регионе, стали чаще выявляться факты коррупции среди руководителей местного ГУВД. Для увольнения из милиции был и другой повод — скандал с экс-начальником ГИБДД области Игорем Киселевым.
Киселева осудили в 2005 году за злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег. По сообщениям СМИ в 2007 году, арестовать Киселева могли из-за вспыхнувшего интереса к нему Безрукова. Была установлена прослушка в кабинетах прокуратуры, чтобы больше узнать о деле Киселева.
Во время руководства Сергея Безрукова произошел еще ряд подобных событий. При попытке дать взятку за присвоение генеральских погонов задержали Василия Стафеева, замначальника ГУВД. А заместителя начальника ГУВД Тюменской области по тылу Геннадия Куракина подозревали в незаконном получении жилья.
«Конечно, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, но не таким способом. Буквально за неделю до задержания подсудимого мы беседовали в моем кабинете о последующем трудоустройстве Василия Стафеева»,пояснял Безруков в 2007 году, после задержания зама.
«Чёрная полоса» началась после благополучного ухода Валерия Борисова. С 2001 до 2002 года он был руководителем ГУВД по Тюменской области.
Генерал-майор занимал это место всего 1 год. В 2002 году он вышел на пенсию. После этого ему предложили перейти работать в областную администрацию на должность советника губернатора для координации деятельности правоохранительных структур.
В 2018 году мужчина скончался, а его супруга передала вещи мужа в музей УМВД России по Тюменской области. Примечательно, что организовывал похороны Юрий Алтынов. Сделал он это, по воспоминаниям работников полиции, на хорошем уровне.
По словам одного из собеседников редакции «Нашего города», в Тюмень полицейские-варяги приезжают из других областей со своими схемами работы. Считается, что регион богатый, руководство ставит задачу защиты финансового благополучия страны — например, один только Антипинский НПЗ обеспечивает топливом несколько регионов.
Но неприятности словно преследуют генералов в Тюмени.
«Наш Город» поговорил о начальниках тюменской полиции с горожанином, служившим с рядом начальников милиции и полиции. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, был знаком с последним «счастливым» генералом и застал момент, когда этот пост стал притягивать неприятности.
«Борисов был действительно генералом боевым, ездил в Чечню, командовал там определенной группировкой. Его наградили Орденом Мужества. Я был с ним знаком, и Борисов был самым открытым начальником для общества — его жена работала на тюменском телевидении. Поэтому он был расположен к публичности и СМИ»,вспомнил собеседник.
На смену Борисову пришел Безруков. С него и начались все проблемы по линии ГИБДД, это подтвердил эксперт. Безруков «завалился» из-за родственника, который получил срок. Поэтому Безруков ушел, но без скандалов только внешне.
«Павла Недоростова заменил Корнеев, прибывший уже генералом из Ростова. Внешне погорел с ГИБДД. У них была такая ментальность: все пчелки несли к нему в улей мед. Эту систему Корнеев привез и в Тюмень»,объяснил тюменец.
О действующем начальнике собеседники редакции рассказали, что Леонид Коломиец — самый скрытый из всей когорты генералов, не провел ни одной пресс-конференции. Да и начал работать по старым кадровым схемам, приглашая коллег из Омской области.
В любом случае, все заметили, что Леонид Коломиец, спустя полтора месяца отсутствия в публичном поле до сих пор никак не дал о себе знать.