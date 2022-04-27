Несчастливое место: очередной генерал может покинуть пост

До 2022 года история «несчастливого» поста начальника регионального УМВД на Коломийце не сказывалась — его не ловили на взятках, не замечали в скандалах. Но с конца февраля генерал-майор перестал появляться на публике, это продлилось более месяца. Редакция направила запрос о причинах отсутствия Леонида Коломийца на отчете перед депутатами Тюменской областной Думы, но ответа пока нет.