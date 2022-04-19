«Бессмертный полк» пройдет по улицам Тюмени после двухлетнего перерыва

Как рассказали в областном департаменте культуры, в настоящее время в библиотеках региона уже идет работа по оцифровке фотографий ветеранов. Это бесплатная процедура, обратиться в библиотечные центры могут все желающие. Здесь же тюменцы смогут и распечатать фотографии своих бабушек и дедушек.