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«Бессмертный полк» пройдет по улицам Тюмени после двухлетнего перерыва

19 апреля 08:17
Фото: 1Mi
Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в этом году в День Победы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
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Тюмень

По его словам, во всех городах и селах области пройдет шествие «Бессмертного полка» после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Такое решение принято на заседании оргкомитета по празднованию 77-й годовщины Великой Победы.

Как рассказали в областном департаменте культуры, в настоящее время в библиотеках региона уже идет работа по оцифровке фотографий ветеранов. Это бесплатная процедура, обратиться в библиотечные центры могут все желающие. Здесь же тюменцы смогут и распечатать фотографии своих бабушек и дедушек.

Подготовить портреты можно и самостоятельно — главное, чтобы снимок, желательно формата А4, был выполнен в хорошем качестве, также необходимо указать имя и фамилию ветерана. Приветствуется краткая информация о родственнике.

Традиционно сбор участников шествия начнется 9 мая с 9 часов утра. Расположится колонна «Бессмертного полка» после колонны «Город трудовой доблести».

#Новости#Тюмень#День Победы#Бессмертный полк#Шествие#9 мая#Валентина Бурнашева#Общество
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