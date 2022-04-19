«Бессмертный полк» пройдет по улицам Тюмени после двухлетнего перерыва

По его словам, во всех городах и селах области пройдет шествие «Бессмертного полка» после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Такое решение принято на заседании оргкомитета по празднованию 77-й годовщины Великой Победы.
Как рассказали в областном департаменте культуры, в настоящее время в библиотеках региона уже идет работа по оцифровке фотографий ветеранов. Это бесплатная процедура, обратиться в библиотечные центры могут все желающие. Здесь же тюменцы смогут и распечатать фотографии своих бабушек и дедушек.
Подготовить портреты можно и самостоятельно — главное, чтобы снимок, желательно формата А4, был выполнен в хорошем качестве, также необходимо указать имя и фамилию ветерана. Приветствуется краткая информация о родственнике.
Традиционно сбор участников шествия начнется 9 мая с 9 часов утра. Расположится колонна «Бессмертного полка» после колонны «Город трудовой доблести».