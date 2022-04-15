Пострадавшая в ДТП с опрокинувшимися «Жигулями» тюменка находится в реанимации

Предполагается, что управлявший ВАЗом З2107 19-летний молодой человек отказался соблюдать очередность проезда, а именно, не пропустил едущий по главной дороге Land Rover. В результате произошло столкновение, в результате которого «семерка» опрокинулась чуть ли не на крышу, а находившаяся в ней 19-летняя пассажирка была серьезно травмирована. Травмы получила и 25-летняя пассажирка иномарки.
В пресс-службе регионального депздрава сообщили, что вызов поступил в 19:38, бригада прибыла в 19:43, пострадавшие были осмотрены и отвезены в ОКБ № 2. Первого пациента, с ушибами, госпитализировать не стали, рекомендовав лечиться амбулаторно.
«Второй пациент находится в тяжёлом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ № 2 по поводу сочетанной травмы»,уточнили в ведомстве.
Всего, по информации УГИБДД, за сутки в регионе зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.
Ранее «Наш город» писал о том, что с начала года последствия дорожных аварий на дорогах региона оказались фатальными для 29 человек.