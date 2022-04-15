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Пострадавшая в ДТП с опрокинувшимися «Жигулями» тюменка находится в реанимации

15 апреля 06:30
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
В областном депздраве «Нашему городу» рассказали о пострадавших во вчерашнем ДТП с участием «Жигулей» и иномарки на пересечении улиц Водопроводная — Сакко в центре Тюмени, а в УГИБДД поделились подробностями серьезного происшествия.
Сюжет
Тюмень

Предполагается, что управлявший ВАЗом З2107 19-летний молодой человек отказался соблюдать очередность проезда, а именно, не пропустил едущий по главной дороге Land Rover. В результате произошло столкновение, в результате которого «семерка» опрокинулась чуть ли не на крышу, а находившаяся в ней 19-летняя пассажирка была серьезно травмирована. Травмы получила и 25-летняя пассажирка иномарки.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

В пресс-службе регионального депздрава сообщили, что вызов поступил в 19:38, бригада прибыла в 19:43, пострадавшие были осмотрены и отвезены в ОКБ № 2. Первого пациента, с ушибами, госпитализировать не стали, рекомендовав лечиться амбулаторно.

«Второй пациент находится в тяжёлом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь в условиях анестезиологии-реанимации ОКБ № 2 по поводу сочетанной травмы»,уточнили в ведомстве.

Всего, по информации УГИБДД, за сутки в регионе зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Ранее «Наш город» писал о том, что с начала года последствия дорожных аварий на дорогах региона оказались фатальными для 29 человек.

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