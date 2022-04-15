Пострадавшая в ДТП с опрокинувшимися «Жигулями» тюменка находится в реанимации

Предполагается, что управлявший ВАЗом З2107 19-летний молодой человек отказался соблюдать очередность проезда, а именно, не пропустил едущий по главной дороге Land Rover. В результате произошло столкновение, в результате которого «семерка» опрокинулась чуть ли не на крышу, а находившаяся в ней 19-летняя пассажирка была серьезно травмирована. Травмы получила и 25-летняя пассажирка иномарки.