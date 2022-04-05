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Потоп в Ново-Патрушево, проверка из-за жалобы инвалида, появление розового фламинго

5 апреля 16:47
Фото: 1Mi
Жители Ново-Патрушево не могли пройти по пешеходным переходам из-за потопа. Как сообщает источник источник «Нашего города», дороги залило талой водой. Горожане рассказывают о потопах и в других частях города. Так, на Лесобазе тюменцы также не могут нормально передвигаться. Воды набирается по колено.
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Тюмень

В Тюмени талой водой затопило несколько улиц

Сегодня жители областной столицы жаловались на «потопы» в нескольких частях города. Так, в Ново-Патрушево по улицам могут передвигаться только автомобили. Для пешеходов вода набирается по колено. Уточняется, что ливневки в этом районе Тюмени не функционируют.

«Пешеходы стоят, не знают как перейти дорогу», — рассказал тюменец Евгений А.

Потопы образуются не только в областной столице, но и недалеко от нее. Так, в коттеджном посёлке «Бавария» люди с трудом могут пройти по дороге.

В Тюмени в районе улицы Монтажников настоящий потоп из-за талой воды
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В Тюмени нашли розового фламинго

Недалеко от областной столицы был замечен редкий для природы региона розовый фламинго. Птицу нашли в районе Велижанского тракта.

Некоторые тюменцы рассказывают, что такие птицы прилетают в Тюменскую область из Казахстана. Их замечали на озерах Казанского и Ишимского районов. В регионе появляются и розовых лебеди, цапли.

По словам орнитологов, фламинго могут встречаться не только в Тюменской области. Птицы оказываются и в Алтайском и Красноярском крае, а также в Омской области.

Около Тюмени в районе Велижанского тракта появился розовый фламинго
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Прокуратура проведет проверку из-за жалобы тюменского спортсмена-инвалида

На днях житель дома на улице Геологоразведчиков жаловался на пандусы в социальных сетях. Мужчина рассказал, что каждый раз со страхом спускается с крыльца своего дома.

В связи с этим прокурор Тюменской области поручил провести проверку. Как сообщает пресс-служба ведомства, будет оценено соблюдение необходимых требований.

«При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в ведомстве.

В ГЖИ отреагировали на публикацию «Нашего города» и рассказали, что в доме отсутствует пандус, а на крыльце — рельсы для колясок.

Тюменская прокуратура начала проверку из-за жалобы спортсмена-инвалида на пандус
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