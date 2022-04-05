Потоп в Ново-Патрушево, проверка из-за жалобы инвалида, появление розового фламинго

Сегодня жители областной столицы жаловались на «потопы» в нескольких частях города. Так, в Ново-Патрушево по улицам могут передвигаться только автомобили. Для пешеходов вода набирается по колено. Уточняется, что ливневки в этом районе Тюмени не функционируют.