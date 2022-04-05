Потоп в Ново-Патрушево, проверка из-за жалобы инвалида, появление розового фламинго

В Тюмени талой водой затопило несколько улиц
Сегодня жители областной столицы жаловались на «потопы» в нескольких частях города. Так, в Ново-Патрушево по улицам могут передвигаться только автомобили. Для пешеходов вода набирается по колено. Уточняется, что ливневки в этом районе Тюмени не функционируют.
«Пешеходы стоят, не знают как перейти дорогу», — рассказал тюменец Евгений А.
Потопы образуются не только в областной столице, но и недалеко от нее. Так, в коттеджном посёлке «Бавария» люди с трудом могут пройти по дороге.
В Тюмени нашли розового фламинго
Недалеко от областной столицы был замечен редкий для природы региона розовый фламинго. Птицу нашли в районе Велижанского тракта.
Некоторые тюменцы рассказывают, что такие птицы прилетают в Тюменскую область из Казахстана. Их замечали на озерах Казанского и Ишимского районов. В регионе появляются и розовых лебеди, цапли.
По словам орнитологов, фламинго могут встречаться не только в Тюменской области. Птицы оказываются и в Алтайском и Красноярском крае, а также в Омской области.
Прокуратура проведет проверку из-за жалобы тюменского спортсмена-инвалида
На днях житель дома на улице Геологоразведчиков жаловался на пандусы в социальных сетях. Мужчина рассказал, что каждый раз со страхом спускается с крыльца своего дома.
В связи с этим прокурор Тюменской области поручил провести проверку. Как сообщает пресс-служба ведомства, будет оценено соблюдение необходимых требований.
«При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в ведомстве.
В ГЖИ отреагировали на публикацию «Нашего города» и рассказали, что в доме отсутствует пандус, а на крыльце — рельсы для колясок.