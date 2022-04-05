Тюменская прокуратура начала проверку из-за жалобы спортсмена-инвалида на пандус

Прокурор Тюменской области поручил провести проверку по распространившейся в интернете публикации, в которой рассказывается о жалобе спортсмена-инвалида на пандус, установленный на крыльце дома на Геологоразведчиков в областном центре. Мужчина признается, что каждый раз спускается с крыльца со страхом.

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