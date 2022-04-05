Тюменская прокуратура начала проверку из-за жалобы спортсмена-инвалида на пандус

В сообщении пресс-службы прокуратуры указано, что в процессе проверки сотрудники ведомства оценят, соблюдаются ли требования федерального законодательства по обеспечению доступности общего имущества многоквартирного дома маломобильным группам населения.
«При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,сообщают в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал об этой ситуации: в соцсетях тюменец, являющийся инвалидом-колясочником, рассказал о затрудненном спуске с крыльца дома из-за пандуса, а неравнодушные тюменцы подсказали ему направить жалобы в инстанции. В ответ на эти жалобы мужчине сказали ставить новый пандус за свой счет.
В группе «Нашего города» в соцсетях представители ГЖИ отреагировали на публикацию. Они, обследовав общее имущество в жилом доме, признали, что пандус для маломобильных групп населения действительно отсутствует — на крыльце были установлены лишь рельсы для съезда колясок.
«Жилищный инспектор выдал управляющей организации предписание для подготовки и вынесения предложения на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома об установке пандуса со сроком исполнения до 1 мая 2022 года»,заверили в ГЖИ.
Также в госоргане жилищного надзора добавили, что, поскольку решение об установке пандуса принимается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников, также на общем собрании собственников помещений должен быть решен вопрос об источниках финансирования указанных затрат.
«По Жилищному кодексу РФ установка пандуса с целью приспособления общего имущества в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа к нему инвалидов возможно без решения общего собрания всех собственников помещений в доме только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных средств указанных собственников (часть 4.1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ)»,заключили сотрудники ГЖИ.