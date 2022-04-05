В Тюмени в районе улицы Монтажников настоящий потоп из-за талой воды

Ливнёвки в этой части города не работают, теперь здесь возник настоящий водоём. В районе «Трех богатырей» воды уже по колено, людям никак не пройти.
«Пешеходы стоят, не знают как перейти дорогу»сообщил тюменец Евгений А.
Более того, горожане отмечают, что если ситуация не изменится, то новые дороги в этом районе придётся ремонтировать. Между тем в 2 километрах от Тюмени коттеджный посёлок «Бавария» «уходит под воду». Местные жители отмечают, что дороги превратились в огромные лужи, здесь с трудом могут пройти люди.