В Тюмени в районе улицы Монтажников настоящий потоп из-за талой воды

Более того, горожане отмечают, что если ситуация не изменится, то новые дороги в этом районе придётся ремонтировать. Между тем в 2 километрах от Тюмени коттеджный посёлок «Бавария» «уходит под воду». Местные жители отмечают, что дороги превратились в огромные лужи, здесь с трудом могут пройти люди.