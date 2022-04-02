В Тюмени Владимир Якушев и Александр Моор посетили завод «СибБурМаш»

Специалисты предприятия активно участвуют в научных исследованиях в сфере импортозамещения. В частности, еще в 2018 году было подобрано отечественное сырье для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками, и налажено не зависящее от импорта собственное производство оборудования, обеспечивающего разобщение пластов и изоляцию межпластовых перетоков. Сегодня эта продукция продолжает пользоваться высоким спросом у нефтяников и газовиков.