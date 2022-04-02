В Тюмени Владимир Якушев и Александр Моор посетили завод «СибБурМаш»

Тюменский завод «СибБурМаш» оснащен высокоточными и производительными станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, роботизированными технологиями, установками лазерной резки.
В числе постоянных заказчиков – «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз».
Специалисты предприятия активно участвуют в научных исследованиях в сфере импортозамещения. В частности, еще в 2018 году было подобрано отечественное сырье для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками, и налажено не зависящее от импорта собственное производство оборудования, обеспечивающего разобщение пластов и изоляцию межпластовых перетоков. Сегодня эта продукция продолжает пользоваться высоким спросом у нефтяников и газовиков.
На заводе трудятся порядка 650 человек. Благодаря высоким показателям производительности труда предприятие способно нарастить производственные мощности на 20-30 процентов.
По мнению Владимира Якушева, с уходом иностранных компаний для машиностроительных предприятий, которые производят оборудование доя нефтегазовой отрасли, открылись новые окна возможностей.
«Нужно максимально быстро занять эти ниши. Спокойно, взвешенно разобраться во всех производственных цепочках, проанализировать, каких компонентов не хватает, и оперативно развернуть эти производства в регионах – на отечественном оборудовании, из российских материалов. При этом нужно ставить высокую планку, стремясь к тому, чтобы продукция была конкурентоспособной на мировых рынках», – заявил Владимир Якушев.
Тюменский опыт показывает, что самые эффективные результаты дает поддержка «целевого» импортозамещения – когда региональные промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, сказал Александр Моор.
«Целенаправленно мы начали работать над импортозамещением с 2014 года. Большая доля тюменской промышленности выпускает продукцию или оказывает услуги для нефтегазовой отрасли. Поэтому мы исходим из потребностей заказчиков. Практически со всеми крупными нефтегазовыми компаниями подписаны дорожные карты по импортозамещению, и мы движемся по ним шаг за шагом», – отметил глава региона.
Правительство Тюменской области оказывает импортозамещающим предприятиям и инвесторам комплексную поддержку. Принято решение увеличить возможности для компенсации части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга оборудования с 50 до 100 процентов, сообщил губернатор. Кроме того, размер возмещаемого платежа вырос с 10 до 25 миллионов рублей.
«Сейчас очень важно, чтобы предприятия могли приобретать современное оборудование для выпуска высокотехнологичной и инновационной импортозамещающей продукции», – подчеркнул Александр Моор.
Предпринимателями и научным сообществом Тюменской области уже сформировано более 500 предложений по импортозамещению в нефтегазовой отрасли.