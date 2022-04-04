Тюменский завод увеличивает поставки овощной сетки в РФ и СНГ

Около 25 станков действуют практически беспрерывно, компания работает в Заводоуковском районе.
«У нас пьют много соков, газировки. Поэтому проблем с сырьём нет. Где-то пластик собирают как макулатуру»,сообщает представитель завода ARANEO.
В месяц производство выдаёт почти 10 млн упаковок, это 100% отечественной продукции. Цены не зависят от затрат перевозчиков и других ситуаций. Часть произведённой овощной сетки идёт на экспорт в СНГ.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.