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Тюменский завод увеличивает поставки овощной сетки в РФ и СНГ

4 апреля 11:13
Фото: 1Mi
В Тюменской области действует крупный завод, который выпускает овощную сетку. Организация перерабатывает пластиковые бутылки, делают нитку, из которой «вяжут» упаковку. За сутки сортируют 10 тонн пластмассовой стружки, сообщает «Тюменское время».

Около 25 станков действуют практически беспрерывно, компания работает в Заводоуковском районе.

«У нас пьют много соков, газировки. Поэтому проблем с сырьём нет. Где-то пластик собирают как макулатуру»,сообщает представитель завода ARANEO.

В месяц производство выдаёт почти 10 млн упаковок, это 100% отечественной продукции. Цены не зависят от затрат перевозчиков и других ситуаций. Часть произведённой овощной сетки идёт на экспорт в СНГ.

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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