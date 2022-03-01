Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой требует суд присяжных

«Меня, видимо, решили не уведомлять об этом. Я только вчера говорила, что на этой неделе жду обвинительное заключение. Нам его еще не вручили, а должны выдать Виталию под расписку. Мы подписали документы об окончании предварительного следствия, но еще ничего не закончено. Нас должны будут об этом уведомить»,объяснила адвокат Бережного.