Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой требует суд присяжных

В Главном следственном управлении СК России 1 марта 2022 года было завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Бережного. Тюменца обвиняют в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Однако защита Бережного ничего о завершении расследования не знала. «Наш Город» пообщался с адвокатом обвиняемого Еленой Шиховой.
«Меня, видимо, решили не уведомлять об этом. Я только вчера говорила, что на этой неделе жду обвинительное заключение. Нам его еще не вручили, а должны выдать Виталию под расписку. Мы подписали документы об окончании предварительного следствия, но еще ничего не закончено. Нас должны будут об этом уведомить»,объяснила адвокат Бережного.
Как считает следствие, 30 июня 2021 года Бережной на первом этаже дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил 8-летнюю Настю Муравьеву, которую не знал ранее. Мужчина обманул ребенка, заманил её в квартиру, а позже там же совершил убийство.
Тело убитой школьницы Бережной герметично упаковал в пакеты и коробку, некоторое время хранил у себя в квартире. Позже выяснилось, что 17 августа 2021 года обвиняемый перенес тело ребенка на берег озера Оброчное и спрятал там. К слову, в день убийства мужчина был в наркотическом опьянении.
Как пояснили в СК России, по уголовному делу уже выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны доказательства того, что преступление совершил именно Виталий Бережной. Тюменец заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в присутствии присяжных. По информации Главного управления, уголовное дело направили для передачи в суд.