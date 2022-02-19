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Два ребенка пострадали в массовой аварии в Тюмени на улице Алебашевской

19 февраля 12:20
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
Четыре иномарки столкнулись в заречной части города на улице Алебашевской, 11 в субботу. Были травмированы семилетняя девочка и девятилетний мальчик.
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Тюмень

Очевидцы выложили в соцсети видео с последствиями массовой аварии на улице Алебашевской в Тюмени. На кадрах видны три автомобиля, у одного помята левая дверь, у другого разбита передняя часть кузова, у третьего задний бампер. Автор видео называет количество участников — четыре автомобиля.

На месте работают скорая помощь и ГИБДД.

В пресс-службе Госавтоинспекции подтвердили столкновение «форда», «тойоты», «ниссана» и «мазды». По предварительной версии водитель «форда» нарушил дистанцию или правила перестроения, наехал на «тойоту», а та — на «мазду», которая стояла в дорожном заторе.

Пострадали два ребенка, которые были пассажирами «тойоты», находились в детских креслах. Им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Еще одно столкновение произошло примерно в это же время на повороте с улицы Алебашевской на Дружбы. Аварию фиксируют пользователи 2ГИС.

Напомним, что неделю назад на Алебашевской случилось резонансное ДТП с «бмв» и «шевроле», когда вторая иномарка влетела в столб и скатилась с обрыва. По первой версии предполагали, что «бмв» не пропустило машину. Позднее в сети появилось видео, где видно, что «шевроле2 ехал на высокой скорости и не справился со сложной дорожной ситуацией.

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