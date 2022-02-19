Два ребенка пострадали в массовой аварии в Тюмени на улице Алебашевской

Очевидцы выложили в соцсети видео с последствиями массовой аварии на улице Алебашевской в Тюмени. На кадрах видны три автомобиля, у одного помята левая дверь, у другого разбита передняя часть кузова, у третьего задний бампер. Автор видео называет количество участников — четыре автомобиля.
На месте работают скорая помощь и ГИБДД.
В пресс-службе Госавтоинспекции подтвердили столкновение «форда», «тойоты», «ниссана» и «мазды». По предварительной версии водитель «форда» нарушил дистанцию или правила перестроения, наехал на «тойоту», а та — на «мазду», которая стояла в дорожном заторе.
Пострадали два ребенка, которые были пассажирами «тойоты», находились в детских креслах. Им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
Еще одно столкновение произошло примерно в это же время на повороте с улицы Алебашевской на Дружбы. Аварию фиксируют пользователи 2ГИС.
Напомним, что неделю назад на Алебашевской случилось резонансное ДТП с «бмв» и «шевроле», когда вторая иномарка влетела в столб и скатилась с обрыва. По первой версии предполагали, что «бмв» не пропустило машину. Позднее в сети появилось видео, где видно, что «шевроле2 ехал на высокой скорости и не справился со сложной дорожной ситуацией.