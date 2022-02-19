Два ребенка пострадали в массовой аварии в Тюмени на улице Алебашевской

Напомним, что неделю назад на Алебашевской случилось резонансное ДТП с «бмв» и «шевроле», когда вторая иномарка влетела в столб и скатилась с обрыва. По первой версии предполагали, что «бмв» не пропустило машину. Позднее в сети появилось видео, где видно, что «шевроле2 ехал на высокой скорости и не справился со сложной дорожной ситуацией.