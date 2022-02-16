Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко заочно арестовали

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного Комитета.
Началом срока ареста станет фактическое задержание Геннадия Лисовиченко на территории России или момент пересечения им государственной границы и передача его сотрудникам правоохранительных органов.
Адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении подзащитного под стражу. В ближайшее время материалы дела передадут в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.
Мера пресечения будет действовать два месяца.
Геннадий Лисовиченко был задержан в начале февраля. По сообщениям СМИ, это случилось в Италии.
Ему было предъявлено обвинение по части 1 ст. 201 Уголовного Кодекса РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).
Ранее «Наш город» писал, что Лисовиченко предъявлено новое обвинение по статье 159.4 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». В пресс-службе СК по Тюменской области «Нашему городу не дали никаких комментариев.