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Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко заочно арестовали

16 февраля 07:49
Фото: 1Mi
Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ, попавшегося на мошенничестве и использовании полномочий вопреки законным интересам компании, заключили под стражу. Об этом ходатайствовал региональный СК, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Адвокат Лисовиченко обжаловал это решение.
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Тюмень

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного Комитета.

Началом срока ареста станет фактическое задержание Геннадия Лисовиченко на территории России или момент пересечения им государственной границы и передача его сотрудникам правоохранительных органов.

Адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении подзащитного под стражу. В ближайшее время материалы дела передадут в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.

Мера пресечения будет действовать два месяца.

Геннадий Лисовиченко был задержан в начале февраля. По сообщениям СМИ, это случилось в Италии.

Ему было предъявлено обвинение по части 1 ст. 201 Уголовного Кодекса РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

Ранее «Наш город» писал, что Лисовиченко предъявлено новое обвинение по статье 159.4 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». В пресс-службе СК по Тюменской области «Нашему городу не дали никаких комментариев.

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