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В Тюмени на Бабарынка загорелся большой ангар. Это третий пожар за сегодня

2 февраля 10:48
Фото: «НашГород»
В Тюмени 2 февраля на улице Бабарынка в частном секторе произошло возгорание, сообщают очевидцы. Это горел ангар, внутри которого стоит техника. Предварительная площадь пожара около 1000 кв. м. О потерпевших и погибших информации не было.

Дым можно увидеть за километр от места ЧП, о пострадавших ничего не сообщается.

По сообщению пресс-службы МЧС, поступившему позже, горел ангар 20*60 метров на Бабарынка, 1, корп.6. Внутри ангара находится техника. Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

«В тушении пожара задействовано 15 единиц техники, 30 человек»,информировали в ведомстве.

Спасены 6 тюменцев из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной
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Ранее спасатели эвакуировали 6 человек из дома на улице Широтной, а за несколько часов до этого на базе отдыха «Боровое» оказался объят пламенем домик проката инвентаря.

На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря
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Обновление от 16:10. По данным пресс-службы МЧС региона, пожар локализован на площади 650 кв.м.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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