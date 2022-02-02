В Тюмени на Бабарынка загорелся большой ангар. Это третий пожар за сегодня

В Тюмени 2 февраля на улице Бабарынка в частном секторе произошло возгорание, сообщают очевидцы. Это горел ангар, внутри которого стоит техника. Предварительная площадь пожара около 1000 кв. м. О потерпевших и погибших информации не было.

Дым можно увидеть за километр от места ЧП, о пострадавших ничего не сообщается. По сообщению пресс-службы МЧС, поступившему позже, горел ангар 20*60 метров на Бабарынка, 1, корп.6. Внутри ангара находится техника. Предварительная площадь пожара составляет около 1000 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. «В тушении пожара задействовано 15 единиц техники, 30 человек»,информировали в ведомстве. Спасены 6 тюменцев из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной Узнать подробнее Причины возгорания выяснят эксперты. Стоит отметить, что это уже третий пожар за сутки. Ранее спасатели эвакуировали 6 человек из дома на улице Широтной, а за несколько часов до этого на базе отдыха «Боровое» оказался объят пламенем домик проката инвентаря. На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря Узнать подробнее Обновление от 16:10. По данным пресс-службы МЧС региона, пожар локализован на площади 650 кв.м.