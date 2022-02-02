На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря

Комплекс находится в Тюменском муниципальном районе на 20-м километре Ялуторовского тракта. Размер охваченного огнём здания составил 40×15 м.
«Когда на место прибыли пожарные, объект уже полностью был охвачен огнём. На данный момент спасателям удалось ограничить стихию, тем самым устранив опасность её распространения», — пояснили в ведомстве.
В Управлении также добавили, что по предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
На месте продолжают работать специалисты. С огнём борются 30 пожарных с помощью 12 единиц спецтехники. После устранения возгорания дознаватели установят причину возгорания.
База «Боровое» официально зарегистрирована как ООО место отдыха «НАТА». Гендиректором является Павел Чашков. Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 1,7 млн рублей.
Обновление от 15:37. По сообщению пресс-службы МЧС по Тюменской области, пожар ликвидирован, пострадавших нет.