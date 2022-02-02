На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря

Сегодня, 2 февраля, в первом часу дня на дежурный пульт поступило сообщение о возгорании одноэтажного домика, где расположен прокат инвентаря, на базе отдыха «Боровое», сообщили в региональном Управлении МЧС.

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