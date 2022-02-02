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На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря

2 февраля 08:21
Фото: Группа "ЧС-Тюмень" в Вконтакте
На базе отдыха в Тюмени загорелся домик проката инвентаря
Сегодня, 2 февраля, в первом часу дня на дежурный пульт поступило сообщение о возгорании одноэтажного домика, где расположен прокат инвентаря, на базе отдыха «Боровое», сообщили в региональном Управлении МЧС.
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Тюмень

Комплекс находится в Тюменском муниципальном районе на 20-м километре Ялуторовского тракта. Размер охваченного огнём здания составил 40×15 м.

«Когда на место прибыли пожарные, объект уже полностью был охвачен огнём. На данный момент спасателям удалось ограничить стихию, тем самым устранив опасность её распространения», — пояснили в ведомстве.

В Управлении также добавили, что по предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

На месте продолжают работать специалисты. С огнём борются 30 пожарных с помощью 12 единиц спецтехники. После устранения возгорания дознаватели установят причину возгорания.

База «Боровое» официально зарегистрирована как ООО место отдыха «НАТА». Гендиректором является Павел Чашков. Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 1,7 млн рублей.

Обновление от 15:37. По сообщению пресс-службы МЧС по Тюменской области, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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#Новости#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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