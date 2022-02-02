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Спасены 6 тюменцев из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной

2 февраля 08:59
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Спасены 4 тюменца из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной
Сегодня, 2 февраля, во втором часу дня в дежурную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме № 192 в корпусе 1, который находится на улице Широтной, рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.
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Тюмень

Пожар произошёл в жилой квартире на 3-ем этаже. Спасатели эвакуировали шестерых человек, один из которых несовершеннолетний.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

«Спасателям удалось локализовать огонь через 24 минуты после вызова. По предварительным данным, в происшествии никто не погиб и не пострадал», — уточнили в Управлении.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Также в ведомстве добавили, что на тушении пожара задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники. После всех мероприятий специалисты установят причину возгорания.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на базе отдыха «Боровское» загорелся домик, где был расположен прокат инвентаря. К прибытию спасателей, здание горело уже полностью.

Обновление 14:35 В МЧС уточнили, что на данный момент пожар ликвидирован. В происшествии никто не пострадал.

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#Новости#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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