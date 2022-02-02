Спасены 6 тюменцев из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной

Сегодня, 2 февраля, во втором часу дня в дежурную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме № 192 в корпусе 1, который находится на улице Широтной, рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС.

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