Спасены 6 тюменцев из пожара в многоквартирном доме на улице Широтной

Пожар произошёл в жилой квартире на 3-ем этаже. Спасатели эвакуировали шестерых человек, один из которых несовершеннолетний.
«Спасателям удалось локализовать огонь через 24 минуты после вызова. По предварительным данным, в происшествии никто не погиб и не пострадал», — уточнили в Управлении.
Также в ведомстве добавили, что на тушении пожара задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники. После всех мероприятий специалисты установят причину возгорания.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на базе отдыха «Боровское» загорелся домик, где был расположен прокат инвентаря. К прибытию спасателей, здание горело уже полностью.
Обновление 14:35 В МЧС уточнили, что на данный момент пожар ликвидирован. В происшествии никто не пострадал.