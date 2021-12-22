Взрывных устройств не обнаружили в тюменских школах. Проверка длилась всю ночь

Первой эвакуировали учеников и сотрудников школы № 65. На место приехали полицейские, скорая помощь, группа разминирования с собаками. После этого детей эвакуировали из всех школ областной столицы. Позже стали поступать сообщения о минировании ТРЦ — посетителей так же эвакуировали.
«Сегодня ночью завершили обследования школ и торговых центров. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено»,сообщил «Нашему Городу» личный источник.
Правоохранители до сих пор не дают официальных комментариев. Произошедшее вчера прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор во время «Прямой линии». Он подтвердил, что в учебные заведения поступили сообщения о минировании.
Глава региона также отметил, что руководители школ действовали согласно регламенту — эвакуировали всех, кто был в здании. Полиция устанавливает личность того, кто распространил информацию о минировании. Александр Моор выразил уверенность, что все сигналы ложные.