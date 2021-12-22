Взрывных устройств не обнаружили в тюменских школах. Проверка длилась всю ночь

Первой эвакуировали учеников и сотрудников школы № 65. На место приехали полицейские, скорая помощь, группа разминирования с собаками. После этого детей эвакуировали из всех школ областной столицы. Позже стали поступать сообщения о минировании ТРЦ — посетителей так же эвакуировали.