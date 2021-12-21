Александр Моор прокомментировал ситуацию с эвакуацией тюменских школ

Сегодня в Тюмени произошла массовая эвакуация школьников. Все началось со школы № 65, а затем эвакуировали практически все учебные заведения.
Во время прямого эфира, губернатор Александр Моор прокомментировал сложившуюся обстановку и также назвал причину.
«На пульт дежурного было сообщение о якобы минировании школ. В таких ситуациях начинается определенная отработка действий. Все сотрудники ведомств начинают проводить необходимые мероприятия».
Губернатор также добавил, что такие «сообщения» приносят хлопоты. И попросил отнестись горожан к сложившейся обстановке с терпением. Более того, Александр Моор отметил, что шутника силовикам скорее всего удастся вычислить и найти.
Напомним, такой массовой эвакуации в регионе не наблюдалось давно. Обстановка вызвала ажиотаж и больше вопросов, чем ответов. Следом за эвакуацией школ были эвакуации и в некоторых торговых центрах города.