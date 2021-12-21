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Александр Моор прокомментировал ситуацию с эвакуацией тюменских школ

21 декабря 2021, 12:11
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Глава Тюменской области в ходе прямого эфира прокомментировал сегодняшнюю ситуацию, по поводу массовой эвакуации школьников. Он отметил, что на пульт поступило сообщение о минировании, поэтому все службы Тюмени начали проверять учебные заведения.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени произошла массовая эвакуация школьников. Все началось со школы № 65, а затем эвакуировали практически все учебные заведения.

Во время прямого эфира, губернатор Александр Моор прокомментировал сложившуюся обстановку и также назвал причину.

«На пульт дежурного было сообщение о якобы минировании школ. В таких ситуациях начинается определенная отработка действий. Все сотрудники ведомств начинают проводить необходимые мероприятия».

Губернатор также добавил, что такие «сообщения» приносят хлопоты. И попросил отнестись горожан к сложившейся обстановке с терпением. Более того, Александр Моор отметил, что шутника силовикам скорее всего удастся вычислить и найти.

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