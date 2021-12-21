Что случилось: как тюменским школьникам объяснили причины массовой эвакуации

Первое сообщении об эвакуации в общеобразовательной школе № 65 появилось около 13 часов. Ко второму корпусу учреждения приехали полицейские, машины Росгвадрии, группа разминирования со служебными собаками, автомобиль скорой помощи. Всех детей в срочном порядке вывели из здания и отправили по домам.
Первая причина, о которой заговорили тюменцы — минирование образовательной организации. Комментариев от Росгвардии или полиции по этому поводу пока не поступало. Затем начались эвакуации из школ по всему городу.
«48 школа, корпус 2, сестра говорит, что их вывел руководитель из школы, прям с пробного экзамена, аргументировав бомбой»,объяснила Наталья Х.
В школе № 88 учащимся озвучили другую причину — сказали, что отключили отопление. В школе № 69 внезапно отключились вода и электричество. Директор школы № 94 вообще никак не прокомментировала ученикам эвакуацию — ребят отправили домой без объяснения причин.
Также учителя сообщали школьникам, что произошли технические проблемы, в некоторых учреждениях сослались на санобработку. К слову, в прошлый вторник школы на день перешли на дистанционное обучение из-за санобработки. Родители были удивлены, ведь информация об этом пришла поздним вечером.
«Наш Город» связался с департаментом образования при администрации Тюмени. Сотрудники прокомментировали, почему же все школы резко приостановили работу.
«Поступил экстренный сигнал. Образовательные учреждения действовали по инструкции. Точную информацию можно получить в полиции»,уточнили в департаменте.
Однако правоохранители официальных комментариев пока не дают. В департаменте образования и науки Тюменской области отказались комментировать произошедшее по телефону. Редакция направила запрос в ведомство, чтобы выяснить точную причину массовой эвакуации.
Многие дети после объявления срочной эвакуации впали в ступор. Журналист «Нашего Города» пообщался с ученицей школы № 48/2. Девочка рассказала, что учителя продолжали спокойно ходить, они не впадали в панику. Из-за этого школьники до конца не понимали, что именно случилось.
«Нам никто ничего не говорил. Позже пришли две женщины и в срочном порядке отправили всех домой»,вспоминает юная тюменка.
Родители серьезно обеспокоены этой эвакуацией. В городских пабликах и чатах они рассуждают, как после этого спокойно отпускать детей в школу и не волноваться за их безопасность. Тех, у кого дети добираются до дома только с родителями, попросили приехать и забрать ребят. Из-за этого в середине дня в Тюмени образовались 7-балльные пробки.