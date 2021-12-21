Что случилось: как тюменским школьникам объяснили причины массовой эвакуации

Родители серьезно обеспокоены этой эвакуацией. В городских пабликах и чатах они рассуждают, как после этого спокойно отпускать детей в школу и не волноваться за их безопасность. Тех, у кого дети добираются до дома только с родителями, попросили приехать и забрать ребят. Из-за этого в середине дня в Тюмени образовались 7-балльные пробки.