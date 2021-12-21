В Тюмени и Казани эвакуировали 36 школ и детсадов

Похожая ситуация произошла в Казани. Пока закрыли для посещения 11 школ и детсадов. В чатах родители обсуждают происходящее, тем более, что несколько месяцев назад здесь устроили перестрелку в вузе.
Стоит отметить, что в Тюмени эвакуация была масштабной. Раньше столько школ за сутки не эвакуировали. Остаётся рассчитывать на то, что «шутников» найдут и накажут.
«Когда ты приводишь маленького ребёнка в школу, а на входе тебя встречает дядя с автоматом это достаточно страшно в первую очередь для детей», — сообщает Анна, главный редактор сайта inkazan.ru.