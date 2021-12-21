nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самая масштабная эвакуация школ произошла в Тюмени

21 декабря 2021, 09:47
Сегодня в Тюмени произошла массовая эвакуация из школ - детей вывели на улицу, вторую смену распустили почти во всех образовательных учреждений. Тысячи ребят неожиданно отправились домой. Причины этого никто не комментирует.
Сюжет
Дети

Срочные объявления об эвакуации прозвучали в десятках школ областной столицы. Все началось со второго корпуса школы №65. К учреждению подъехали автомобили полиции, скорой помощи, Росгвардии, на место прибыли отряды разминирования с собаками.

Спустя некоторое время тюменцы массово начали сообщать об эвакуациях и в других школах. Вторую смену отменили, детей отправили домой. Руководители школ называют разные причины этого - отключили отопление, воду, свет, сработала пожарная сигнализация. В соцсетях горожане подозревают, что поступило сообщение о минировании школ.

Всего в Тюмени работают 233 общеобразовательные школы. Сегодня, 21 декабря, детей эвакуировали из школ №49/2, №94, №15, №27/1, №81, №67, №88/1, №48/1, №9, №48/2, №30, №92, №88, №41, №70, №69, №38, №32, №60, №45, №22, №43, №62, №63, №72 и многих других.

Материалы по теме
В Тюмени эвакуировали 65 школу В Тюменских школах массовая эвакуация
#Дети#Школа#Эвакуация#Тюмень#Анна Доронина#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25