Самая масштабная эвакуация школ произошла в Тюмени

Срочные объявления об эвакуации прозвучали в десятках школ областной столицы. Все началось со второго корпуса школы №65. К учреждению подъехали автомобили полиции, скорой помощи, Росгвардии, на место прибыли отряды разминирования с собаками.
Спустя некоторое время тюменцы массово начали сообщать об эвакуациях и в других школах. Вторую смену отменили, детей отправили домой. Руководители школ называют разные причины этого - отключили отопление, воду, свет, сработала пожарная сигнализация. В соцсетях горожане подозревают, что поступило сообщение о минировании школ.
Всего в Тюмени работают 233 общеобразовательные школы. Сегодня, 21 декабря, детей эвакуировали из школ №49/2, №94, №15, №27/1, №81, №67, №88/1, №48/1, №9, №48/2, №30, №92, №88, №41, №70, №69, №38, №32, №60, №45, №22, №43, №62, №63, №72 и многих других.