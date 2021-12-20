Юные тюменцы сделают игрушки на новогодних мастер-классах

В свободное время также можно сходить отдохнуть на каток, на горки или просто прогуляться по украшенному городу. Например, большой каток открыли на набережной Туры — его площадь 2 000 кв. м. На ледовой площадке звучит музыка, а прокат коньков открыт с 11 до 23 часов.