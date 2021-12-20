Юные тюменцы сделают игрушки на новогодних мастер-классах

Сегодня с 15 до 18 часов в торговом центре «Тюменский» на ул. Мельникайте, 126/3 состоится акция «Снежинка добра». В рамках нее проведут мастер-класс по созданию игрушки «Тигруля», посетить его смогут даже малыши. Также ребятам вручат поздравительные открытки.
А в 17 часов мастер-класс пройдет в ДК «Торфяник» на улице Малышева, 26. Здесь юных жителей Тюмени научат делать новогоднюю игрушку «Тигрулька». Занятие проведут в рамках новогодней недели «Белоснежные фантазии». Мероприятие также имеет возрастное ограничение 0+.
В свободное время также можно сходить отдохнуть на каток, на горки или просто прогуляться по украшенному городу. Например, большой каток открыли на набережной Туры — его площадь 2 000 кв. м. На ледовой площадке звучит музыка, а прокат коньков открыт с 11 до 23 часов.