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В Тюмени проходят несколько благотворительных акций для детей на Новый год

13 декабря 2021, 11:11
Фото: Тюменское Время
Дети из многодетных тюменских семей теперь просят на новый год ноутбук, сообщает Тюменское время.

С ним проще делать уроки и проходить обучение с учителем онлайн. Можно делать доклады по географии и по другим предметам.

В этом году сотрудники Благотворительного фонда «Письмо Деду Морозу» планируют исполнить желание 300 тюменских семей. Четыре года назад к проекту присоединилась школа № 40 города Тюмени. К акции присоединяются дети и родители.

Подобные акции проводят и другие компании. В частности можно присоединиться к мероприятию «Ёлки желаний». Множество ёлок этой акции устанавливается в торговых центрах Тюмени. Участвуя в подобных компаниях осуществить детскую мечту может каждый.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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