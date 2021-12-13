В Тюмени проходят несколько благотворительных акций для детей на Новый год

С ним проще делать уроки и проходить обучение с учителем онлайн. Можно делать доклады по географии и по другим предметам.
В этом году сотрудники Благотворительного фонда «Письмо Деду Морозу» планируют исполнить желание 300 тюменских семей. Четыре года назад к проекту присоединилась школа № 40 города Тюмени. К акции присоединяются дети и родители.
Подобные акции проводят и другие компании. В частности можно присоединиться к мероприятию «Ёлки желаний». Множество ёлок этой акции устанавливается в торговых центрах Тюмени. Участвуя в подобных компаниях осуществить детскую мечту может каждый.