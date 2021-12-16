Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок

Тюменская область вновь показала высокий уровень организации государственных закупок. Среди 85 субъектов России она заняла четвёртое место.
«Каждый год от проведённых мероприятий удаётся сэкономить от 5 до 7 процентов от общего объёма финансирования, что, в свою очередь, позволяет организовывать дополнительные закупки для нужд нашего региона», — пояснили в правительстве.
Четкое следование основным принципам контрактной системы: прозрачности, открытости и доступности обеспечивает сферу закупок Тюменской области высоким уровнем конкуренции, позволяя в конечном итоге получить более качественные товары, работы, услуги по максимально приемлемым ценам. Ежегодная экономия от проведенных государственных закупок в размере 5-7% общего объема финансирования позволяет проводить дополнительные закупки для нужд региона.
Высокий профессиональный уровень, грамотность, ответственность специалистов уполномоченного органа в сфере закупок и государственных заказчиков позволяет успешно решать задачи, поставленные губернатором Тюменской области Александром Моором, содействовать дальнейшему развитию региона.
В этом году область заняла места в первых десятках в множестве конкурсов и рейтингах, в том числе второе место в конкурсе креативных общественных пространств. Тюменскую область в голосовании поддержали 6 257 россиян. В результате в городе пройдёт выездная неделя Rurban Creative Lab, в ходе которой федеральные и региональные специалисты проведут мастер-классы.
Кроме того, по показателю цифровой зрелости регионов Тюменский регион находится на седьмом месте. В этом году новые разработки, которые предоставили местные компании, были более современными.
Недавно Тюмень стала центральным местом съёмок восьмой части известного российского фильма «Ёлки». В Ростуризме оценили тюменский туристический бренд и поздравили в успешным продвижением.