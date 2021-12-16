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Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок

16 декабря 2021, 07:01
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтнга по прозрачности закупок
Тюменская область оказалась в первой пятёрке Национального Рейтинга прозрачности закупок 2021 под названием «Гарантированная прозрачность» и получила подтверждающий сертификат и символическую награду. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

Тюменская область вновь показала высокий уровень организации государственных закупок. Среди 85 субъектов России она заняла четвёртое место.

Тюмень заняла 12 место в рейтинге городов по уровню развития ГЧП
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«Каждый год от проведённых мероприятий удаётся сэкономить от 5 до 7 процентов от общего объёма финансирования, что, в свою очередь, позволяет организовывать дополнительные закупки для нужд нашего региона», — пояснили в правительстве.

Четкое следование основным принципам контрактной системы: прозрачности, открытости и доступности обеспечивает сферу закупок Тюменской области высоким уровнем конкуренции, позволяя в конечном итоге получить более качественные товары, работы, услуги по максимально приемлемым ценам. Ежегодная экономия от проведенных государственных закупок в размере 5-7% общего объема финансирования позволяет проводить дополнительные закупки для нужд региона.

Высокий профессиональный уровень, грамотность, ответственность специалистов уполномоченного органа в сфере закупок и государственных заказчиков позволяет успешно решать задачи, поставленные губернатором Тюменской области Александром Моором, содействовать дальнейшему развитию региона.

В этом году область заняла места в первых десятках в множестве конкурсов и рейтингах, в том числе второе место в конкурсе креативных общественных пространств. Тюменскую область в голосовании поддержали 6 257 россиян. В результате в городе пройдёт выездная неделя Rurban Creative Lab, в ходе которой федеральные и региональные специалисты проведут мастер-классы.

Кроме того, по показателю цифровой зрелости регионов Тюменский регион находится на седьмом месте. В этом году новые разработки, которые предоставили местные компании, были более современными.

Недавно Тюмень стала центральным местом съёмок восьмой части известного российского фильма «Ёлки». В Ростуризме оценили тюменский туристический бренд и поздравили в успешным продвижением.

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