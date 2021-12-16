Тюменская область вошла в первую пятёрку рейтинга по прозрачности закупок

В этом году область заняла места в первых десятках в множестве конкурсов и рейтингах, в том числе второе место в конкурсе креативных общественных пространств. Тюменскую область в голосовании поддержали 6 257 россиян. В результате в городе пройдёт выездная неделя Rurban Creative Lab, в ходе которой федеральные и региональные специалисты проведут мастер-классы.