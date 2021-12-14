«Спутник М»: мнения тюменцев о вакцинации подростков

В комментариях в тюменском паблике Виктория А. поинтересовалась, действительно ли дети и подростки переносят COVID-19 так же, как ОРВИ, и справляется ли с заболеванием собственный иммунитет. Однако, главный педиатр области отметила, что и у некоторых детей на фоне ковида может появляться угроза жизни. Частота летальных исходов у детей, по данным международных медицинских журналов, составляет 2-6%.