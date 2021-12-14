«Спутник М»: мнения тюменцев о вакцинации подростков

«Первые партии вакцины „Гам-КОВИД-Вак М“ для подростков уже произведены, они проходят контроль качества. После окончания контроля планируется выпустить вакцину в гражданский оборот»,уточнили в Министерстве здравоохранения России.
В народе принято считать, что дети переносят COVID-19 легко, однако еще с весны прошлого года специалисты во всем мире начали регистрировать случаи тяжелого течения заболевания у несовершеннолетних. У детей развивается мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с острой коронавирусной инфекцией.
Тюменская область, к сожалению, не стала исключением — в регионе также фиксировали тяжелое течение ковида у детей. Как правило, подъем заболеваемости начинается через 2-4 недели после пика. Механизмы развития воспалительного синдрома изучаются — предположительно, он возникает из-за избыточного иммунного ответа при встрече организма с инфекцией.
Как уточнила главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова, из-за иммунного ответа и выработки противовоспалительных веществ, развивается так называемое «гипервоспаление». По словам специалиста, у 85% пациентов детского возраста имеют место поражения 4 и более жизненно важных систем. Особо опасно влияние на сердечно-сосудистую систему.
«У детей, заразившихся коронавирусом, чаще всего поднимается температура тела до 39-40 градусов, появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта — боль в животе, жидкий стул, рвота. Также могут появиться высыпания на коже или слизистых, проблемы с сердечно-сосудистой или нервной системами», подчеркнула Светлана Ушакова.
В комментариях в тюменском паблике Виктория А. поинтересовалась, действительно ли дети и подростки переносят COVID-19 так же, как ОРВИ, и справляется ли с заболеванием собственный иммунитет. Однако, главный педиатр области отметила, что и у некоторых детей на фоне ковида может появляться угроза жизни. Частота летальных исходов у детей, по данным международных медицинских журналов, составляет 2-6%.
Несмотря на достаточно негативные настроения, возникшие вокруг вакцинации подростков, некоторые тюменцы все же высказали желание провакцинировать своих детей.
«Наконец-то. Привьемся обязательно!», «Как только моей старшей исполнилось 18 — за руку отвела ее в поликлинику, поставили прививку. И именно потому, что люблю свою девочку, и боюсь за нее. Младшим поставим прививки как только это станет возможным»,пишут в социальных сетях жители Тюменской области.
Свое мнение высказал один из подростков, выступающий за вакцинацию. «Совсем забросить идею вакцинации детей? Чтобы они умирали? Да я лучше буду знать, что у меня есть антитела, но зато буду здоров», — написал Павел. П.
Тюменец Иван К. в комментариях задал всем противникам вакцины от COVID-19 вопрос: как людей должны защитить и оградить от болезней, если при каждой эпидемии находятся те, кто против лекарств, вакцин и лечения?
Кто-то воздерживается от резких комментариев, опасаясь лишь проблем с обучением. Горожане переживают, что невакцинированных детей не будут допускать к занятиям очно, и непривитым школьникам придется переходить на дистанционное образование. Также они вспомнили, что родители в ответе за своих несовершеннолетних детей, поэтому, в случае несогласия, могут написать отказ.
«Так не за горами и время, когда в детский сад или школу будут пускать как в торговый центр, по QR-коду. Примерно с февраля 2022 года…»считает Петр Е.
Комментариев горожан, которые категорически против, достаточно много. Их основные аргументы — что вакцина «испытательная», приводят ссылки не неизвестных врачей и их исследования, выискивают имена людей, которые умерли от коронавируса даже после полного курса вакцинации. «Сам не поставлю и детей своих на опыты не дам!» — в один голос кричат подписчики.
Постоянные рассуждения на тему вакцинации некоторым тюменцам уже так приелись, что они уже начали шутить на эту тему.
«На очереди вакцина для домашних животных», «Есть „Спутник V“ для взрослых, „Спутник М“ для подростков, будет „Спутник Г“ для животных», — смеются местные жители.