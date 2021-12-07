Тюменские активисты боятся, что детей подвергнут обязательной вакцинации

Также в оперштабе уточнили, что запрос на вакцину для детей уже есть. Родители интересуются, можно ли будет вакцинировать детей и защитить их от коронавирусной инфекции. С этой целью в Тюменской области проводят мониторинг готовности поликлиник к вакцинации детей — если будет решено её проводить.