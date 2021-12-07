Тюменские активисты боятся, что детей подвергнут обязательной вакцинации

«Наша деятельность не прекращается: понесем заявления от всех осознанных тюменцев с предостережением о недопустимости уколизации детей с 12 лет в региональную прокуратуру. Тем самым мы возложим ответственность на прокурора Тюменской области Владислава Московских!»заявили противники вакцинации.
Им удалось собрать примерно 4 тысячи подписей от местных жителей, которые тоже готовы бороться на эту цель. Но стоит ли действительно чего-то бояться?
Оперативный штаб региона подчеркнул, что планов по обязательной вакцинации от коронавируса несовершеннолетних не существует. О создании вакцины, которая была бы безопасна для детей, говорят уже давно, но, если она и появится, то прививка будет добровольной.
На данный момент специалисты проводят медицинские исследования. Важно, чтобы прививка не представляла угрозы для детей. Если препарат, соответствующий всем требованиям, будет введен, то родители смогут отказаться от вакцинации. Этого требует российское законодательство.
Также в оперштабе уточнили, что запрос на вакцину для детей уже есть. Родители интересуются, можно ли будет вакцинировать детей и защитить их от коронавирусной инфекции. С этой целью в Тюменской области проводят мониторинг готовности поликлиник к вакцинации детей — если будет решено её проводить.
Но даже доводы местной власти не убедили горожан-антипрививочников. Они продолжают свою деятельность и призывают собирать подписи, расклеивать листовки, отправлять письма. Более того, они предлагают единомышленникам вступить в советы школ, чтобы через них «защищать детей».
Это заявление далеко не первое: до этого противники вакцинации регулярно направляли письма в прокуратуру, но ни одного ответа не получили. В таком случае стоит задуматься об эффективности этих писем, и доходят ли они до нужных людей.
Тем временем, в области уже были зарегистрированы случаи тяжелого течения COVID-19 у детей. Если в начале пандемии считали, что несовершеннолетние переносят заболевание легче и без последствий, то на сегодняшний день уже есть подтверждения обратного — для детей опасность в возможных дальнейших осложнениях.
Дети начинают болеть мультисистемным воспалительным синдромом, ассоциированным с ковидом, через 2-4 недели после новой волны вируса. У них поражаются жизненно важные системы организма, а вероятность смерти от коронавируса равняется 2-6%.