В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения ковида у детей

Как рассказала главный педиатр области Светлана Ушакова, с весны прошлого года несколько стран столкнулись с тем, что дети переносили коронавирус тяжело. С осени текущего года эта же ситуация перешла и на российских детей. Рост заболеваемости начинается через 2-4 недели после очередной волны коронавируса.