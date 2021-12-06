В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения ковида у детей

Еще некоторое время назад считалось, что коронавирус тяжело переносят в основном только взрослые люди, однако сейчас фиксируются случаи, когда в тяжелой форме ковидом болеют и дети.
Как рассказала главный педиатр области Светлана Ушакова, с весны прошлого года несколько стран столкнулись с тем, что дети переносили коронавирус тяжело. С осени текущего года эта же ситуация перешла и на российских детей. Рост заболеваемости начинается через 2-4 недели после очередной волны коронавируса.
Ушакова также подчеркнула, что вирус у детей бьет по жизненно важным органам, а зарубежные источники отмечают, что вероятность летального исхода держится уже на отметке от 2 до 4%.