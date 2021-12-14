В Тюмени оштрафовали медсестру ОКБ за продажу сертификатов от COVID

Её признали виновной по ст. 237 УК РФ (искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей). Она должна заплатить крупный штраф в размере 100 000 рублей.
С 11 июня по 2 августа медсестра ОКБ №2 за 23 000 рублей вносила недостоверные данные о прохождении вакцинации от COVID без фактического её проведения. Медсестра полностью признала свою вину. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что похожие манипуляции с сертификатами COVID-19 производили и в других регионах страны.