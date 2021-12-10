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«Невыносимый запах и мыши!». Тюменцы жалуются на бездействие УК

10 декабря 2021, 06:20
Фото: Валентина Король
Тюменцы, проживающие в доме по улице Гастелло 56А, жалуются на постоянные проблемы с Управляющей компанией. Крысы, невыносимый запах, грязь, ужасное состояние подъезда, но УК проблем не видит и говорит, что это происки недобросовестных конкурентов.
Сюжет
Дом

Многоквартирный дом по адресу Гастелло 56 А, превратился, по мнению недовольных жильцов, в настоящий ад и антисанитарию.

С корреспондентом «Нашего города» собственники квартир поделились, что без слез взглянуть на всю эту ситуацию невозможно.

«Дом обслуживает УК «УютСервисБыт, ну, как обслуживает, просто берет с нас деньги и ничего не делает! А мыши в нашем доме вообще, как хозяева! Пол весь в дырах и заплатках. Мало того, его еще и не моют месяцами! Мы сами протираем пол, так как жить в таком свинарнике противно! Почти до зимы лежал тополиный пух! Это значит, уборщицы здесь не было давно! Про территорию, прилежащую к дому, вообще молчу!»,

- делится хозяйка одной из квартир Наталья.

Кроме того, обеспокоенные жильцы жалуются и на то, что этот дом давно не видел ремонта. Перила оторваны, зловонный запах канализации, обшарпанные и устрашающие стены.

«Я купила квартиру в этом доме четыре года назад. Уже тогда начала звонить в УК, но никто ничего не делал. На первом этаже, например, сгнили все доски! А на третьем этаже, где стена пересекается с балконом, она вся в плесени! Чем я ее только не мыла, но все равно плесень! С момента проживания тут, мне пришлось сделать дважды ремонт! Раньше в подъезде собирались алкаши, но они больше не приходят в этот дом, так как мой муж их разогнал, а картина по-прежнему печальная. Этот дом, хоть и бывшая общага, но в нем много многодетных семей с детьми»,

- рассказывает Валентина.

А вот в самой управляющей компании «Нашему городу» рассказали, что все это происки конкурентов и дом хочет присвоить себе другая УК.

«Там собралась какая-то группа лиц, которая постоянно пишет на нас жалобы. Предъявляет какие-то компрометирующие факты. Прикладывают старые фотографии, где на полу летний пух, а на улице-то зима! Грызунов мы уже травили и будем травить еще. Ремонт в доме проводился в 2017 году, следующий запланирован на весну 2022 года. А пол уборщица моет регулярно»,

- подчеркнули представители УК «УютСервисБыт».

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