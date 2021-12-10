«Невыносимый запах и мыши!». Тюменцы жалуются на бездействие УК

«Я купила квартиру в этом доме четыре года назад. Уже тогда начала звонить в УК, но никто ничего не делал. На первом этаже, например, сгнили все доски! А на третьем этаже, где стена пересекается с балконом, она вся в плесени! Чем я ее только не мыла, но все равно плесень! С момента проживания тут, мне пришлось сделать дважды ремонт! Раньше в подъезде собирались алкаши, но они больше не приходят в этот дом, так как мой муж их разогнал, а картина по-прежнему печальная. Этот дом, хоть и бывшая общага, но в нем много многодетных семей с детьми»,