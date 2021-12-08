Арестовали тюменского чиновника, отвечающего за дороги и транспорт

По предварительным данным, в понедельник силовые структуры провели задержание руководителя Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при Администрации Тюмени Игоря Фролова. В пресс-службе администрации заявили, что, начиная с 6 декабря, он более не является сотрудником органов местного самоуправления.