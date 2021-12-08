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Арестовали тюменского чиновника, отвечающего за дороги и транспорт

8 декабря 2021, 03:46
По предварительным данным, в понедельник силовые структуры провели задержание руководителя Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при Администрации Тюмени Игоря Фролова. В пресс-службе администрации заявили, что, начиная с 6 декабря, он более не является сотрудником органов местного самоуправления.

Функции руководителя в департаменте на данный момент исполняет заместитель бывшего директора Евгений Ташланов.

Подозреваемому вменяют действия мошеннического характера и злоупотребление служебным положением. Игорь Фролов с соучастниками учредил фиктивную организацию. Она исполняла функции, которые существовали только «на бумаге», но на их оплату регулярно выделялись средства из бюджета.

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Следственными органами уже подготавливается иск в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого. Также к делу подключены оперативные сотрудники ФСБ по Тюменской области.

Игорь Фролов был назначен на должность в 2016 году губернатором Тюменской области.

Департамент осуществляет обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени и объектов улично-дорожной сети. Заведует предоставлением транспортных услуг и организацией транспортного обслуживания жителей города. Также в его ведомстве находятся платные парковки Тюмени.

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В своей деятельности департамент опирается на градостроительный кодекс, федеральный закон, решения гордумы и постановления городской администрации. Департамент может заключать безвозмездные договоры для создания парковок, тротуаров, а также сооружений, предназначенных для обеспечения дорожного движения.

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#Новости#Максим Кондратов#Общество
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