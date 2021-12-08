Дорожные скандалы: в Тюменской области задерживают работников дорожных ведомств

По информации оперативников, экс-депутат от лица своей организации передавал контракты своей же фирме ООО «ТМК-Сибирь», к ответственности привлекалась и его супруга. Он также подозревался в присвоении 940 тысяч рублей. Однако даже во время расследования уголовного дела компания «ТМК-Сибирь» продолжала процветать — она заключала контракты на ремонт теплосетей, выполнение ограждения кладбища.