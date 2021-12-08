Дорожные скандалы: в Тюменской области задерживают работников дорожных ведомств

Игоря Фролова поместили в ИВС в минувший понедельник. Его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении служебным полномочием — по версии следственных органов он учредил фиктивную фирму, на счета которой поступали деньги из бюджета за невыполненную работу. С 6 декабря мужчина отстранен от руководящей должности.
По похожим подозрениям в мае 2020 года был задержан бывший депутат городской думы Мурат Тулебаев. АО «Трасса», руководителем которой являлся Тулебаев, подчинялась правительству Тюменской области и была присоединена к ТОДЭП, занимающимся строительством и ремонтом дорог.
По информации оперативников, экс-депутат от лица своей организации передавал контракты своей же фирме ООО «ТМК-Сибирь», к ответственности привлекалась и его супруга. Он также подозревался в присвоении 940 тысяч рублей. Однако даже во время расследования уголовного дела компания «ТМК-Сибирь» продолжала процветать — она заключала контракты на ремонт теплосетей, выполнение ограждения кладбища.
Одновременно с началом разбирательств Мурат Тулебаев, председатель фракции ЛДПР в гордуме, заочно подал в отставку. Большинство избранников проголосовали «за». Депутатом городской думы он был на протяжении семи лет.
Еще одна громкая трагедия, связанная с дорогами, произошла ночью 24 ноября. Автомобиль сбил двух дорожных рабочих, чистящих отбойники, мужчины скончались на месте. За рулем находился пьяный майор с Следственного комитета по Тюменской области Павел Шадрин. На данный момент он оставлен в СИЗО до января 2022 года.
Погибшие дорожники работали в ООО «Содружество». Компанией руководит Алексей Носов. Организация занимается строительством автомобильных дорог, деятельностью по эксплуатации дорог и автомагистралей, а также деятельностью по чистке и уборке.
На звонок из редакции Алексей Носов ответил, что сейчас идет следствие и комментарии он давать не может. скорее всего бизнесмен дал подписку о неразглашении материалов следствия.
ООО «Содружество» было зарегистрировано в 2018 году. С тех пор компания выступала только в одном судебном разбирательстве. Истцом по делу числилась «Ишимская автошкола». За 2020 год выручка ООО «Содружество» составила более 37 миллионов рублей.
По версии следствия фирма может быть связана с незаконными махинациями. Важная деталь всплыла в суде по избранию меры пресечения виновнику ДТП, в результате которого погибли дорожные рабочие — личность одного из них следователи долго не могли установить.
Источники «Нашего города» предполагают, что таких работников, занятых на содержании дорог может быть много, так как их оформлением формально занималось ООО «Содружество» - по одному из видов деятельности зарегистрированная как организация по подбору персонала.