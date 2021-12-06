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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против мужчины покалечившего кота

6 декабря 2021, 15:05
Фото: Instagram Алеси Клочко
Пьяный тюменец в ноябре на глазах у несовершеннолетнего выкинул породистого кота из окна пятого этажа. Животное получило множественные травмы и увечья. Зоозащиница написала заявление и требовала привлечь к уголовной ответственности мужчину, но девушке отказали. Несмотря на это, она намерена бороться до конца.
Сюжет
Полиция

Новость об отказе в возбуждении уголовного дела Алеся Клочко разместила у себя в Instagram после разговора с участковым.

Вопиющий случай произошел в Тюмени 22 ноября. На улице Восстания 13, мужчина в нетрезвом состоянии выбросил из окна кота породы сфинкс. Все это было на глазах несовершеннолетней девочки и соседа. Животное получило травмы, переломы, сотрясение мозга и отек легких.

Все это было на глазах несовершеннолетней девочки и соседа. Животное получило травмы, переломы, сотрясение мозга и отек легких.

Как сообщает зоозащитница Алеся Клочко на своей страничке в Instagram, пьяный мужчина на вопрос соседа о своих действиях ответил, что кот ему нафиг не нужен, так как он разгромил всю квартиру. Но, когда прибыла на место Алеся, мужчина сказал, что его не было дома и кот выпал сам.

«Я приехала минут через 20 после происшествия. Сразу отвезла кота в клинику», - пишет девушка.

Кроме того, Алеся настроена серьезно и не собирается бросать эту ситуацию на произвол судьбы. Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, она намерена писать в прокуратуру и отправлять письмо депутату.

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