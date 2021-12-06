Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против мужчины покалечившего кота

Как сообщает зоозащитница Алеся Клочко на своей страничке в Instagram, пьяный мужчина на вопрос соседа о своих действиях ответил, что кот ему нафиг не нужен, так как он разгромил всю квартиру. Но, когда прибыла на место Алеся, мужчина сказал, что его не было дома и кот выпал сам.