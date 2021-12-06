Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против мужчины покалечившего кота

Новость об отказе в возбуждении уголовного дела Алеся Клочко разместила у себя в Instagram после разговора с участковым.
Вопиющий случай произошел в Тюмени 22 ноября. На улице Восстания 13, мужчина в нетрезвом состоянии выбросил из окна кота породы сфинкс. Все это было на глазах несовершеннолетней девочки и соседа. Животное получило травмы, переломы, сотрясение мозга и отек легких.
Все это было на глазах несовершеннолетней девочки и соседа. Животное получило травмы, переломы, сотрясение мозга и отек легких.
Как сообщает зоозащитница Алеся Клочко на своей страничке в Instagram, пьяный мужчина на вопрос соседа о своих действиях ответил, что кот ему нафиг не нужен, так как он разгромил всю квартиру. Но, когда прибыла на место Алеся, мужчина сказал, что его не было дома и кот выпал сам.
«Я приехала минут через 20 после происшествия. Сразу отвезла кота в клинику», - пишет девушка.
Кроме того, Алеся настроена серьезно и не собирается бросать эту ситуацию на произвол судьбы. Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, она намерена писать в прокуратуру и отправлять письмо депутату.