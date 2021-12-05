В Тобольске на территории Гайд-Парка прошел митинг против введения QR-кодов

«Уважаемые земляки! Мы выступаем категорически против нарушения прав наших сограждан! Мы не можем сидеть и ничего не делать. Наш митинг будет проходить на территории Гайд-Парка. Никто из правоохранительных органов не имеет права запрещать нам проведение мероприятия!»из комментариев социальной сети ВКонтакте.