В Тобольске на территории Гайд-Парка прошел митинг против введения QR-кодов

«Уважаемые земляки! Мы выступаем категорически против нарушения прав наших сограждан! Мы не можем сидеть и ничего не делать. Наш митинг будет проходить на территории Гайд-Парка. Никто из правоохранительных органов не имеет права запрещать нам проведение мероприятия!»из комментариев социальной сети ВКонтакте.
Многие люди высказали опасения по поводу проведения митинга из-за недавнего прецедента в Тюмени:
«А потом что? Штраф за встречу с избирателями?!»Пользователь Катерина в комментариях к посту.
Напоминаем, что 25 ноября лидер местных коммунистов и депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева организовала несанкционированную акцию против введения QR-кодов. Последствия этого не заставили себя долго ждать. Депутату назначили штраф в размере 20 000 рублей.
На территории Гайд-Парка в Тобольске разрешено проведение публичных собраний и протестов. С перечнем разрешенных мест можно ознакомиться в электронном фонде правовых документов.