Несанкционированная акция депутата Казанцевой может обернуться не только штрафом

«На мой взгляд, на основе всех существующих факторов, можно предположить, что ничем серьезным для нее это не закончится. В любом случае депутатская комиссия по этике не обладает таким набором ресурсов для того, чтобы каким-то образом ограничить ее депутатскую деятельность и тем более лишить ее депутатского мандата. Максимум, что для нее может быть – это серьезный разговор на депутатской комиссии по этике и все. Однако, безусловно, убеждения Казанцевой, в целом, серьезным образом влияют на отношения с другими депутатами и партиями. Многие не согласны с такой деструктивной позицией партии красных, соответственно, и с самой Казанцевой, которая так активно ее отстаивает. Но, наверное, кроме как испорченным отношением и плохой репутацией, это ничем не закончится», - подытожил Безделов.