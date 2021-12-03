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Несанкционированная акция депутата Казанцевой может обернуться не только штрафом

3 декабря 2021, 14:28
Фото: 1Mi
Лидер местных коммунистов и депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева в конце ноября организовала несанкционированную акцию против введения QR-кодов. Эта затея не понравилась правоохранительным органам. Чиновница за такой проступок получила штраф, но эксперты уверены, что на этом дело не закончится.
Сюжет
Суд

Нешуточная история разыгралась вокруг депутата Тюменской областной Думы Тамары Казанцевой. В конце ноября возле здания облдумы депутаты фракции КПРФ и их помощники провели встречу с недовольными жителями Тюмени. На несогласованное мероприятие прибыли сотрудники полиции. Через несколько дней, после несанкционированной акции, на Казанцеву составили административный протокол.

В четверг, 2 декабря, суд признал чиновницу виновной по статье нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и назначил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей.

Поддержать противницу QR-кодов вызвались ее коллеги – депутат областной Думы Иван Левченко, эксперт аппарата фракции КПРФ Владислав Селифанов, руководитель местного отделения КПРФ и депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева и член партии КПРФ, помощник депутата Татьяна Казанцева.

Они, судя по всему, решили пожертвовать своим рабочим временем ради Тамары Казанцевой, но все, что им удалось сделать – это совместное фото на память у здания суда.

К слову, судебное заседание длилось пять часов, но, ни представителей СМИ, ни адвоката Казанцевой, ни ее группы поддержки в зале суда не было. А на сайте Центрального районного суда полные данные по вчерашнему заседанию отсутствуют.

Корреспонденту «Нашего города» поговорить с Тамарой Казанцевой не удалось. В областной Думе ответили, что на месте чиновницы на данный момент нет, а на сотовый она не ответила.

В своем аккаунте в Instagram ранее она написала о своих действиях в день акции:

«Мы сообщили собравшимся о позиции партии КПРФ последовательно выступающей против QR-сегрегации населения, против развала медицины. Опасаясь, что граждан могут забрать в каталажку дежурившие сотрудники полиции, я ушла с площади только, когда ее покинул последний гражданин».

На следующий день, на заседании Тюменской областной Думы, при обсуждении законопроектов о QR-кодах, Тамара Казанцева уже не выступала и не задавала вопросы, а молча проголосовала против.

Политологи Александр Безделов и Аркадий Либерман прокомментировали сложившуюся ситуацию и поделились своим мнением.

Так, Аркадий Либерман уверен, что это не последнее наказание для чиновницы.

«Это очень экстравагантное решение лидера тюменских красных. Я оставлю за скобками свое мнение к этой проблеме. Но отмечу, что пойдя митинговать Тамара Николаевна фактически прогуляла заседание думской фракции, которое традиционно проходит с 8 до 9, перед заседанием Думы. Думаю, что в данном контексте могут быть и какие-то решения Комиссии по этике, вопрос, вероятно, вынесут и туда и ей может светить очередной штраф», - подчеркнул Либерман.

А вот Александр Безделов считает иначе. По его мнению, ничего серьезного Казанцевой не грозит и ее деятельность продолжится для нее без каких либо последствий.

«На мой взгляд, на основе всех существующих факторов, можно предположить, что ничем серьезным для нее это не закончится. В любом случае депутатская комиссия по этике не обладает таким набором ресурсов для того, чтобы каким-то образом ограничить ее депутатскую деятельность и тем более лишить ее депутатского мандата. Максимум, что для нее может быть – это серьезный разговор на депутатской комиссии по этике и все. Однако, безусловно, убеждения Казанцевой, в целом, серьезным образом влияют на отношения с другими депутатами и партиями. Многие не согласны с такой деструктивной позицией партии красных, соответственно, и с самой Казанцевой, которая так активно ее отстаивает. Но, наверное, кроме как испорченным отношением и плохой репутацией, это ничем не закончится», - подытожил Безделов.

Отметим, что Тамара Казанцева занимает пост в областной Думе уже около 10 лет. Согласно декларации, размещенной на сайте областной Думы, за прошедший год доход Тамары Казанцевой составил более 6 млн рублей, а за все время работы свыше 60 млн рублей.

Кроме того, у чиновницы в собственности несколько квартир, доли в жилых домах, земельные участки, гараж и автомобиль. Поэтому мизерный штраф в размере 20 тысяч рублей навряд ли ударит по ее карману.

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