Несанкционированная акция депутата Казанцевой может обернуться не только штрафом

Нешуточная история разыгралась вокруг депутата Тюменской областной Думы Тамары Казанцевой. В конце ноября возле здания облдумы депутаты фракции КПРФ и их помощники провели встречу с недовольными жителями Тюмени. На несогласованное мероприятие прибыли сотрудники полиции. Через несколько дней, после несанкционированной акции, на Казанцеву составили административный протокол.
В четверг, 2 декабря, суд признал чиновницу виновной по статье нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и назначил в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей.
Поддержать противницу QR-кодов вызвались ее коллеги – депутат областной Думы Иван Левченко, эксперт аппарата фракции КПРФ Владислав Селифанов, руководитель местного отделения КПРФ и депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева и член партии КПРФ, помощник депутата Татьяна Казанцева.
Они, судя по всему, решили пожертвовать своим рабочим временем ради Тамары Казанцевой, но все, что им удалось сделать – это совместное фото на память у здания суда.
К слову, судебное заседание длилось пять часов, но, ни представителей СМИ, ни адвоката Казанцевой, ни ее группы поддержки в зале суда не было. А на сайте Центрального районного суда полные данные по вчерашнему заседанию отсутствуют.
Корреспонденту «Нашего города» поговорить с Тамарой Казанцевой не удалось. В областной Думе ответили, что на месте чиновницы на данный момент нет, а на сотовый она не ответила.
В своем аккаунте в Instagram ранее она написала о своих действиях в день акции:
«Мы сообщили собравшимся о позиции партии КПРФ последовательно выступающей против QR-сегрегации населения, против развала медицины. Опасаясь, что граждан могут забрать в каталажку дежурившие сотрудники полиции, я ушла с площади только, когда ее покинул последний гражданин».
На следующий день, на заседании Тюменской областной Думы, при обсуждении законопроектов о QR-кодах, Тамара Казанцева уже не выступала и не задавала вопросы, а молча проголосовала против.
Политологи Александр Безделов и Аркадий Либерман прокомментировали сложившуюся ситуацию и поделились своим мнением.
Так, Аркадий Либерман уверен, что это не последнее наказание для чиновницы.
«Это очень экстравагантное решение лидера тюменских красных. Я оставлю за скобками свое мнение к этой проблеме. Но отмечу, что пойдя митинговать Тамара Николаевна фактически прогуляла заседание думской фракции, которое традиционно проходит с 8 до 9, перед заседанием Думы. Думаю, что в данном контексте могут быть и какие-то решения Комиссии по этике, вопрос, вероятно, вынесут и туда и ей может светить очередной штраф», - подчеркнул Либерман.
А вот Александр Безделов считает иначе. По его мнению, ничего серьезного Казанцевой не грозит и ее деятельность продолжится для нее без каких либо последствий.
«На мой взгляд, на основе всех существующих факторов, можно предположить, что ничем серьезным для нее это не закончится. В любом случае депутатская комиссия по этике не обладает таким набором ресурсов для того, чтобы каким-то образом ограничить ее депутатскую деятельность и тем более лишить ее депутатского мандата. Максимум, что для нее может быть – это серьезный разговор на депутатской комиссии по этике и все. Однако, безусловно, убеждения Казанцевой, в целом, серьезным образом влияют на отношения с другими депутатами и партиями. Многие не согласны с такой деструктивной позицией партии красных, соответственно, и с самой Казанцевой, которая так активно ее отстаивает. Но, наверное, кроме как испорченным отношением и плохой репутацией, это ничем не закончится», - подытожил Безделов.
Отметим, что Тамара Казанцева занимает пост в областной Думе уже около 10 лет. Согласно декларации, размещенной на сайте областной Думы, за прошедший год доход Тамары Казанцевой составил более 6 млн рублей, а за все время работы свыше 60 млн рублей.
Кроме того, у чиновницы в собственности несколько квартир, доли в жилых домах, земельные участки, гараж и автомобиль. Поэтому мизерный штраф в размере 20 тысяч рублей навряд ли ударит по ее карману.