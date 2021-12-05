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Семья с двумя детьми погибла в аварии на автотрассе Тюмень — Омск

5 декабря 2021, 12:44
Фото: ГИБДД Тюменской области
На 97-м километре федеральной трассы Р-402 недалеко от Заводоуковска грузовой автомобиль врезался в заднюю часть «Chevrolet Lacetti», в котором находилась семья из 4 человек.

От сильного удара легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с еще одним грузовиком.

В аварии скончались родители и двое их сыновей. Личности погибших в данный момент устанавливаются, но по предварительной информации от ГИБДД по Тюменской области, двум мальчикам приблизительно 10 — 12 и 14 — 15 лет.

Движение по автотрассе в данный момент ограничено. Сотрудники ГИБДД на момент следственных мероприятий проведут организацию реверсивного движения с привлечением регулировщика.

Все обстоятельства ДТП будут сообщены после расследования.

Напоминаем автовладельцам, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах области может наблюдаться гололед. Рекомендуется быть внимательными при выборе скоростного режима.

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