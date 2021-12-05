Семья с двумя детьми погибла в аварии на автотрассе Тюмень — Омск

От сильного удара легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с еще одним грузовиком.
В аварии скончались родители и двое их сыновей. Личности погибших в данный момент устанавливаются, но по предварительной информации от ГИБДД по Тюменской области, двум мальчикам приблизительно 10 — 12 и 14 — 15 лет.
Движение по автотрассе в данный момент ограничено. Сотрудники ГИБДД на момент следственных мероприятий проведут организацию реверсивного движения с привлечением регулировщика.
Все обстоятельства ДТП будут сообщены после расследования.
Напоминаем автовладельцам, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах области может наблюдаться гололед. Рекомендуется быть внимательными при выборе скоростного режима.