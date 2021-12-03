Тюменские прокуроры помогли ветерану труда вернуть компенсацию за установку газа

В ноябре текущего года дом заявительницы бесплатно подключили к сетям газораспределения. Однако, строительство и установка, газового оборудования, в том числе и домашнего, составила 60 тысяч рублей.
«По законодательству Тюменской области ветераны труда в праве получить возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования. Размер компенсации составил 60 тысяч рублей», — пояснили специалисты.
Прокуроры помогли пенсионерке оформить документы, чтобы получить меры социальной поддержки. В результате пожилая женщина получила выплату в размере 60 тысяч рублей.