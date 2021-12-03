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Тюменские прокуроры помогли ветерану труда вернуть компенсацию за установку газа

3 декабря 2021, 09:25
Фото: Прокуратура Тюменской области
Тюменские прокуроры помогли ветерану труда вернуть компенсацию за газ
Ветеран труда из деревни Епанчина Тобольского района обратилась к региональному прокурору Владиславу Московских во время онлайн-приёма с вопросом о возмещении расходов по газификации жилого дома, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Тюмень

В ноябре текущего года дом заявительницы бесплатно подключили к сетям газораспределения. Однако, строительство и установка, газового оборудования, в том числе и домашнего, составила 60 тысяч рублей.

«По законодательству Тюменской области ветераны труда в праве получить возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования. Размер компенсации составил 60 тысяч рублей», — пояснили специалисты.

Прокуроры помогли пенсионерке оформить документы, чтобы получить меры социальной поддержки. В результате пожилая женщина получила выплату в размере 60 тысяч рублей.

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#Новости#Общество#Прокуратура#Тюмень#Дарья Гасникова
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