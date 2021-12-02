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На Федюнинского прошли следственные действия по ДТП с гибелью рабочих от БМВ

2 декабря 2021, 09:30
На месте ДТП, где ночью 23 ноября были насмерть сбиты двое дорожных рабочих, идут следственные действия, сообщает с места событий главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков.
Сюжет
Тюмень

Спецмашины перекрыли участок дороги на улице Федюнинского в районе торгового центра «Остров».

«По дороге передвигается группа следователей в форме. С ними молодой человек. Действия снимаются на видеокамеру. Проезжая часть перекрыта несколькими автомобилями ГИБДД и конусами. Из-за этого до самого ТЭЦ-2 образовалась пробка», — уточняет главред «Нашего Города».

Следственные действия продолжались в течение часа.

«Наш Город» послал несколько запросов в Следственный комитет, но пока официальных комментариев ведомство не даёт.

В ночь с 23 на 24 ноября нетрезвый сотрудник СК Павел Ш., находившийся за рулём «БМВ», на большой скорости сбил двоих сотрудников дорожной службы. От удара мужчин буквально разорвало пополам. ДТП вызвало большой резонанс. Следователь был уволен со службы и взят под стражу. Уголовное дело передано в центральный комитет.

#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова#Видео
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