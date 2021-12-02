На Федюнинского прошли следственные действия по ДТП с гибелью рабочих от БМВ

В ночь с 23 на 24 ноября нетрезвый сотрудник СК Павел Ш., находившийся за рулём «БМВ», на большой скорости сбил двоих сотрудников дорожной службы. От удара мужчин буквально разорвало пополам. ДТП вызвало большой резонанс. Следователь был уволен со службы и взят под стражу. Уголовное дело передано в центральный комитет.