Ожогами и госпитализацией обернулись для тюменки заготовки на зиму

Медики также напоминают, что нельзя наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло и прочее. Аптечные средства от ожогов необходимо использовать уже в процессе заживления. Не снимайте прилипшую к коже одежду и не вскрывайте образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.