Ожогами и госпитализацией обернулись для тюменки заготовки на зиму

Одна из банок лопнула и кипяток попал на ноги — кожа покраснела, появились пузыри. Медики, приехав на место, констатировали у пациентки термические ожоги I–II степени на 10% тела. Специалисты обезболили и наложили на раны противоожоговые салфетки и асептические повязки. После чего направили пострадавшую в ОКБ № 1.
«Чтобы оказать первую помощь при ожоге и остановить последствия, первым делом необходимо поместить обожжённое место под струю прохладной воды или сделать компресс. Потом дать пострадавшему обезболивающее», — уточняют врачи.
Медики также напоминают, что нельзя наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло и прочее. Аптечные средства от ожогов необходимо использовать уже в процессе заживления. Не снимайте прилипшую к коже одежду и не вскрывайте образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.