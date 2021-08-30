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Ожогами и госпитализацией обернулись для тюменки заготовки на зиму

30 августа 2021, 08:29
Фото: ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"
Ожогами и госпитализацией обернулись для тюменки заготовки на зиму
В воскресенье, 29 августа, муж 41-летней тюменки вызвал скорую помощь из-за того, что её обварило кипятком, когда она делала заготовки, рассказали в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи».

Одна из банок лопнула и кипяток попал на ноги — кожа покраснела, появились пузыри. Медики, приехав на место, констатировали у пациентки термические ожоги I–II степени на 10% тела. Специалисты обезболили и наложили на раны противоожоговые салфетки и асептические повязки. После чего направили пострадавшую в ОКБ № 1.

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«Чтобы оказать первую помощь при ожоге и остановить последствия, первым делом необходимо поместить обожжённое место под струю прохладной воды или сделать компресс. Потом дать пострадавшему обезболивающее», — уточняют врачи.

Медики также напоминают, что нельзя наносить на свежие раны мази, кремы, масло, мыло и прочее. Аптечные средства от ожогов необходимо использовать уже в процессе заживления. Не снимайте прилипшую к коже одежду и не вскрывайте образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.

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