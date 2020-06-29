Тюменские ТЦ приступили к работе, несмотря на рост заболеваемости Covid-19

Среди пожилых пациентов пансионата, большинство из которых уже находятся в тяжелом, по имеющимся заболеваниям, состоянии здоровья, 24 июня был выявлен положительный результат на COVID-19. Заболевшего пациента госпитализировали в моногоспиталь, а у всех контактных были взяты анализа на коронавирус.