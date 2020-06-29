Тюменские ТЦ приступили к работе, несмотря на рост заболеваемости Covid-19

Posted 29 июня 2020, 07:21
Published 29 июня 2020, 07:21
Modified 30 ноября, 17:05
Updated 30 ноября, 17:05
По распоряжению губернатора Александра Моора, торговые центры на территории области были открыты 25 июня. Долгожданное открытие ТЦ спровоцировало покупательский бум. Уже к обеду 25 июня на парковках у торговых центров не было свободных мест.
Согласно требованиям надзорных органов, посещать ТЦ можно только в медицинской маске. Однако, по словам горожан, далеко не все тюменцы носят маски в общественных местах. Большинство носит маски не правильно, освободив нос или спустив средство защиты на подбородок.
Помимо открытия ТЦ, 25 июня по всей стране началось голосование по внесению поправок в Основной закон страны. Голосование продлится 7 дней и закончится 1 июля (это будет выходной день).
Новый очаг коронавирусной инфекции был выявлен в пансионате для престарелых людей «Комфорт». Об этом 27 июня сообщил областной оперштаб.
Положительный тест выявлен у десятерых человек, девять из которых — пожилые постояльцы пансионата. По данным оперативного штаба, большинство пациентов находятся в тяжелом состоянии здоровья по уже имеющимся заболеваниям.
Среди пожилых пациентов пансионата, большинство из которых уже находятся в тяжелом, по имеющимся заболеваниям, состоянии здоровья, 24 июня был выявлен положительный результат на COVID-19. Заболевшего пациента госпитализировали в моногоспиталь, а у всех контактных были взяты анализа на коронавирус.
Четверо заболевших находятся в маломобильном состоянии.
«С начала режима повышенной готовности за государственными учреждениями закрытого типа — пансионатами, был установлен особый контроль. Чтобы предотвратить заражение жителей, находящихся в группе риска по возрасту и заболеваниям, сотрудники социальных учреждений работают вахтовым методом и постоянно проходят тестирование»,сообщает областной оперштаб
В настоящее время на территории учреждения проводится эпидемиологическое расследование. Специалистам предстоит выяснить, как соблюдались меры безопасности и осуществлялся контроль за заболеваемостью. Все документы уже переданы в соответствующие службы.
Общее количество зараженных коронавирусом тюменцев 28 июня приблизилось к трем тысячам человек. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом динамика прироста выявленных случаев за прошедшую неделю замедлилась почти во всем УрФО.
Исключением стала Курганская область, где за прошлую неделю прирост составил 44%. Неделю назад этот показатель был на уровне 33%.
На втором месте находится ХМАО, где показатель прироста остановился на отметке 37%, таким же он был и неделю назад.
Далее идет ЯНАО, где динамика увеличилась до 27%, против 24% неделей ранее.
В Челябинской области показатель за неделю не изменился и продолжает находиться на уровне 25%.
В Тюменской области показатель за неделю уменьшился. Прирост составил 14% против 20% на прошлой неделе.
Самый низкий показатель по приросту заболевания в Свердловской области — 13%. С 13 по 19 июня динамика составляла 19%
По данным ИЦК в УрФО фиксируется большой прирост заболевания среди регионов России.
В регионе сохраняется масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции. В настоящее время работают ТРЦ, открыты парки и набережные, организации общепита продолжают работать на вынос. Допускается обслуживание посетителей на летних верандах.
Со 2 июля открываются детские пришкольные и загородные лагеря.
В ближайшее время не стоит ожидать полного снятия ограничений, поскольку на территории области продолжается рост числа заболевших. Кроме того, большое число заболевших ежесуточно выявляется на территории наших соседей - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Срок продления ограничений завершается 5 июля, ближе к этой дате ждем выступления губернатора Александра Моора или представителей оперштаба с новой информацией о продлении ограничений или переходе на новый этап.